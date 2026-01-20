A edição de férias 2026 do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, começaram nesta terça-feira (20) com a abertura de mais 100 vagas, após alta procura pelas inscrições. Ao todo, a programação passa a contar com 20 atividades, incluindo oficinas educativas, visitas mediadas, ações ambientais e um bloco de carnaval infantil, todas realizadas no Parque do Museu.

As atividades são destinadas a crianças de 7 a 12 anos e têm o parque como eixo central, explorando natureza, história e criatividade. Para participar, é recomendado o uso de roupas leves, calçado fechado, protetor solar, repelente e garrafa de água. Durante as oficinas e visitas, os responsáveis devem permanecer nas dependências do museu.

Uma das novidades desta edição é a realização, pela primeira vez, de um bloco de carnaval infantil. O bloco Muvukinha, promovido pelo Afro Ìlù Àse Muvuka, acontece no dia 24 de janeiro, com atividades recreativas, distribuição de algodão-doce e pipoca, além de cama elástica.

Outro destaque da programação são as oficinas de plantio de mudas de plantas nativas, marcadas para os dias 27 e 29 de janeiro. As ações têm foco em educação ambiental, incentivo ao cuidado com a natureza e permitem a participação dos responsáveis junto às crianças.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Programação completa

20 de janeiro

9h30 – Oficina: Leque de Inspirações: Pintando o Acervo

14h30 – Visita Mediada: Caminhos de Dom Pedro II no Parque

21 de janeiro

9h30 – Visita Mediada: Caminhos de Dom Pedro II no Parque

10h – Oficina: Inventário Criativo da Natureza

14h30 – Oficina: A Passagem de Dom Pedro II por Juiz de Fora em História em Quadrinhos

22 de janeiro

9h30 – Oficina: Quando o Parque Vira Escultura

14h30 – Oficina: Fauna e Flora do Parque – Estilo Boobie Goods

23 de janeiro

9h30 – Oficina: Livreto do Acervo – Prédios Históricos

14h30 – Visita Mediada: Caminhos de Dom Pedro II no Parque

24 de janeiro

13h30 às 16h – Bloco de Carnaval Infantil Muvukinha

27 de janeiro

9h – Oficina: Plantação de Mudas do Museu Mariano Procópio (atividade familiar)

14h30 – Visita Mediada: Caminhos de Dom Pedro II no Parque

15h – Oficina: Fauna e Flora do Parque – Estilo Boobie Goods

28 de janeiro

9h30 – Oficina: Mosaico Criativo: Desenhos que Contam Histórias

14h30 – Oficina: Escrita e Memória no Parque

29 de janeiro

9h – Oficina: Plantação de Mudas do Museu Mariano Procópio (atividade familiar)

9h30 – Visita Mediada: Caminhos de Dom Pedro II no Parque

14h30 – Oficina: Dom Pedro II, o fotógrafo do Brasil

30 de janeiro

9h30 – Oficina: Mapa Afetivo: meu olhar sobre o parque

14h30 – Oficina: Inventário Criativo da Natureza

