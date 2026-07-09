O período de férias escolares, reforça a importância de manter atenção aos hábitos alimentares e físicos das crianças durante as férias escolares. As mudanças na rotina, maior permanência em casa e o aumento do tempo de tela podem estimular escolhas menos saudáveis e reduzir a dedicação às brincadeiras e às atividades físicas. Para Eva Andrade, docente de Nutrição da Estácio, o excesso de peso infantil resulta, principalmente, de uma combinação de fatores, entre eles o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, a rotina familiar e um cotidiano de sedentarismo.

A especialista alerta que a exposição precoce a alimentos de baixo valor nutricional, além de contribuir para o aumento do peso, está associada ao maior risco de doenças crônicas no futuro e à dificuldade na formação de hábitos saudáveis. “Esses produtos contribuem para o colesterol elevado, pressão arterial aumentada e a resistência à insulina. Quanto mais cedo a criança se acostuma com alimentos muito doces, gordurosos ou ricos em sódio, mais difícil pode ser aceitar alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes”, explica.

Somado a isso, o profissional de Educação Física, Elmir Andrade, acrescenta que o aumento de tempo em frente às telas e a diminuição de atividades físicas são fatores que podem comprometer o desenvolvimento infantil. “A falta de estímulo aos ossos e aos músculos pode prejudicar o desenvolvimento da coordenação motora e da postura. O excesso de telas pode comprometer o sono, a leitura e interação familiar, enfraquecendo o aprimoramento de pontos importantes como a criatividade e a tolerância ao tédio. Isso aumenta o risco de isolamento, ansiedade e irritabilidade”, afirma

Dicas para rotina mais equilibrada durante as férias

Eva Andrade explica que, para manter o equilíbrio alimentar dentro de casa, é importante estabelecer uma rotina flexível, porém organizada. “Algumas dicas são manter horários aproximados para refeições, deixar frutas já higienizadas e cortadas à disposição, planejar lanches saudáveis que envolvam as crianças no preparo e reservar as guloseimas para momentos específicos”, lista.

Além disso, alguns alimentos são essenciais durante o período: frutas, verduras, legumes e fontes de proteínas, como carnes, ovos, feijão, leite e derivados são prioridades nas refeições. “Também é importante introduzir alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, batata e aveia, e manter uma boa hidratação ao longo do dia”, complementa.

A prática de atividades físicas não pode sair da rotina durante o recesso escolar. Elmir Andrade explica que crianças de até 5 anos precisam de três horas diárias de atividades variadas, preferencialmente com brincadeiras ativas e ao ar livre. Já indivíduos de 6 a 17 anos devem praticar, no mínimo, uma hora por dia de atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa, como correr, saltar, nadar, pedalar ou dançar.

Para estimular esse hábito, Elmir recomenda resgatar brincadeiras tradicionais, que ajudam no desenvolvimento motor e tornam o tempo longe das telas mais atrativo. “Dentro de casa, morto-vivo, siga o mestre e cabra-cega são ótimas opções. Já em espaços públicos, amarelinha, bicicleta e patins incentivam o movimento de forma divertida”, orienta.









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