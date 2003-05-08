Damas de honra e pajens! Convidados de luxo do casamento

Se voc? foi convidada para ser dama de honra ou pajem do casamento de algum amigo n?o vai fazer feio, hein? Afinal de contas todo mundo sabe que depois da noiva, ? a dama de honra o centro das aten?es na hora da entrada na Igreja.

Geralmente as damas de honra e os pajens usam roupas alugadas, j? que, ao contr?rio da noiva elas n?o v?o precisar da roupa de recorda??o.

? importante andar bastante para alugar uma roupa que seja bonita e esteja em bom estado de conserva??o. Em Juiz de Fora os pre?os variam de R$50 e R$60 nos trajes de pajens e os de dama de honra, onde h? mais adere?os e detalhes, os pre?os podem variar de R$50 a R$90.

A nossa amiguinha Ma?sa Garcia de Almeida j? participou de v?rios casamentos e enviou as fotos pra gente mostrar. Se voc? ficar atento ?s dicas da Ma?sa, com certeza, vai arrasar!

Anote umas dicas de ouro para fazer bonito na cerim?nia e deixar muita gente grande de queixo ca?do:

* Tem noiva que ? boazinha e fornece o traje para a dama e o pajem mas esta n?o ? a obriga??o dela. A noiva precisa apenas fornecer os buqu?s, os arranjos de cabe?a e as luvas. Desta forma s?o os pais das daminhas e pajens que v?o pagar a compra ou aluguel da roupa. Ent?o pesquise muito bem e experimente bastante para n?o fazer os seus pais gastarem dinheiro a toa.

* Se lembre que voc? n?o anda vestida com aquela roupa de gala todos os dias; por isso ? importante experimentar a roupa antes do dia do casamento. J? imaginou se ela fica desconfort?vel, curta ou apertada? Vai ser uma vergonha!

* Nada de desistir na hora H. N?o tem nada pior do que aquelas damas e pajens que come?am a chorar no meio da Igreja e n?o saem do lugar! Se voc? aceitou o convite fa?a tudo direitinho

Dicas para as Daminhas!

* ? fundamental combinar a cor da sua roupa com a cor do vestido ou do buqu? da noiva. D? prefer?ncia as cores past?is.

* Use e abuse das fitas e lacinhos. Ficam lindos!

* Cuidado com o comprimento da saia. Nada de ficar pisando no vestido que ficou grande demais. Al?m de ser feio voc? corre o risco trope?ar na roupa e cair no meio da igreja.

* Os sapatos precisam ser confort?veis. Lembre-se que voc? vai ficar com eles um temp?o.

Dicas para os Pajens!

* Pelo menos neste dia, voc? vai ter que deixar passarem gel no seu cabelo. Assim voc? vai ficar penteado e bonito at? o fim da festa.

* Nada de ficar de olho na noiva! O noivo ? maior que voc? e isto pode dar confus?o.

* N?o corra antes de entrar na igreja para n?o amassar a roupa nem sujar os sapatos. Lembre-se que vai estar todo mundo olhando para voc?.