Hoje a nossa amiguinha Luiza Barbosa da Silva vai nos ensinar a fazer uma
receita muita r?pida e deliciosa. ? a salada de gelatina!
Pe?a um adulto para ajudar voc? a dissolver a gelatina. Nada de mexer com fogo sozinho, viu?
- 2 caixas de gelatina de p?ssego
2 x?caras de ?gua quente
2 caixinha de creme-de-leite
2 caixinhas de gelatina de abacaxi
Pe?a para um adulto para dissolver as gelatinas de p?ssego nas 2 x?caras de ?gua quente, depois de bem dissolvidas leve ? geladeira.
Depois de gelada corte em quadradinhos de tamanhos iguais. Fa?a a mesma coisa com a gelatina de abacaxi.
Depois misture os quadradinhos de gelatina com creme de leite. Leve ? geladeira e sirva!
Vai ser um sucesso
