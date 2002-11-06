Cursos pela internet

Confira dicas de sites que oferecem e-learning

Ana Let?cia Sales

6/11/02

Os cursos pela internet est?o se tornando cada vez mais populares na rede. Eles s?o uma boa op??o para quem deseja fazer um curso a dist?ncia e n?o pode viajar ou para quem tem pouco tempo livre. Eles podem formar ou reciclar profissionais que precisam de atualiza??o. Em alguns casos o aluno s? precisa estar presente na sala de aula para fazer os exames, mas certos cursos realizam at? as avalia?es pela web. No site E-cursos uma pesquisa aponta que a principal vantagem nos cursos pela internet, segundo os usu?rios do site, ? poder criar um ritmo pr?prio de estudo.

Confira alguns sites que fazem uso do e-learning:

Campus Virtual da REDCAPA



Neste curso as aulas acontecem atrav?s da internet ou em encontros. Estes cursos s?o de responsabilidade acad?mica das pr?prias institui?es (como a Universidade Nacional de Costa Rica, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dentre outras) e s?o elas que certificam os cursos oficialmente. A maioria dos cursos s?o de capacita??o e reciclagem profissional e alguns s?o mais acad?micos. A dura??o v?ria de meses ou mesmo anos.

Todo o material de estudo (obrigat?rio e facultativo) e a comunica??o entre professores e estudantes e entre os participantes entre si, se desenvolve no Campus Virtual. Para o exame final, o aluno deve se apresentar em uma das mais de cem cidades da Am?rica Latina onde o curso oferece esses exames. A REDCAPA afirma que o interessado ir? se conectar poucas horas por semana, sendo que o aluno poder? trabalhar a maior parte do tempo off-line. Mais informa?es no site: www.redcapa.org.br .

EDUCLAD

A EDUCLAD - Centro de Promo??o de Educa??o a Dist?ncia ? vinculado ? Uniclar - Uni?o das Faculdades Claretianas II (Rio Claro - SP) e tem como objetivo a promo??o e o desenvolvimento da ?rea educacional, a produ??o e difus?o de cursos de extens?o a dist?ncia, o aperfei?oamento e a especializa??o. Al?m disso, o Centro realiza conv?nios e parcerias para a organiza??o e a comercializa??o desses cursos.

A EDUCLAD oferece o recurso tecnol?gico pela internet ? disposi??o dos interessados em seus cursos e programas para um aprendizado competente, eficaz e r?pido. ? um m?todo direcionado principalmente para as necessidades mais urgentes. Confira como funciona o curso no site: www.educlad.com.br.

Senac



O Senac de S?o Paulo oferece p?s-gradua??o em e-business a dist?ncia. O curso ? indicado para profissionais interessados em ingressar na ?rea de tecnologia da informa??o e para os que j? atuam na ?rea e buscam aperfei?oamento. Todo o curso ? realizado on-line, proporcionando flexibilidade no hor?rio e no local de estudo. A p?s-gradua??o tem dura??o de 22 meses e o programa re?ne conceitos de e-business com foco no cliente e o dom?nio de ferramentas tecnol?gicas. Segundo o Senac, ap?s a conclus?o do curso, o profissional fica apto a atuar nas ?reas de e-business, e-retailing, e-learning, e-government, entre outras. Conhe?a mais sobre a p?s-gradua??o on-line do Senac de S?o Paulo no site: www.sp.senac.br.

Instituto Monitor

O Instituto Monitor ? uma escola pioneira no ensino a dist?ncia no Brasil. Foi fundada em outubro de 1939 por Nicol?s Goldberger, numa ?poca em que Educa??o a Dist?ncia no Brasil era novidade, mas n?o na Europa e nos Estados Unidos. Ao longo desses anos todos, o Instituto Monitor passou por muitas mudan?as para se adequar aos novos tempos e atualmente oferece seus cursos tamb?m via internet.

O Instituto Monitor oferece cursos Supletivos e T?cnicos de Habilita??o Profissional a dist?ncia, cursos Profissionalizantes Livres, a Escola da Mulher, al?m de cursos de Administra??o & Neg?cios. Conhe?a tudo sobre o Instituto Monitor no site: www.institutomonitor.com.br.

Webaula



O Webaula ? um site de cursos gratuitos de inform?tica on-line. A home page oferece cursos para iniciantes como Windows, Word, Excel, Power Point, internet, HTML, FrontPage, Word avan?ado, al?m de cursos de programa??o e design. Tamb?m s?o realizadas aulas de capacita??o para empresas, curso de ingl?s para vestibular, dentre outros. A metodologia que possibilita o aprendizado ? dist?ncia est? baseada em textos did?ticos e simples, figuras passo a passo, v?deos demonstrativos, exerc?cios aplic?veis, chat tira-d?vidas e prova on-line com certificado.

O site desenvolveu trabalhos para os Amigos da Escola (Rede Globo), o Projeto Aprendiz do jornalista Gilberto Dimenstein, o Grupo Usiminas, a Universidade Fumec, entre outros. Visite o site: www.webaula.com.br e saiba mais sobre o Webaula.