Radares de tr?nsito em Juiz de Fora
Confira a tecnologia dos radares que v?o
fiscalizar o tr?nsito da cidade

Ana Let?cia Sales
10/01/03

A Ger?ncia de Transporte e Tr?nsito (Gettran) atrav?s da empresa Engebras j? instalou em Juiz de Fora 16 pontos de radares, dotados de alta tecnologia. A iniciativa ? feita em parceria com a Engebras, empresa que presta servi?os de tecnologia voltados para o gerenciamento eletr?nico do tr?nsito e respons?vel por implantar o RIT - Registrador de Infra?es de Tr?nsito. De acordo com o diretor da Divis?o de Projetos da Gettran, Heber de Souza Lima, o processo est? em fase de negocia??o e passa agora por uma reformula??o de contrato com o Detran. Por esse motivo, ele afirma que n?o h? previs?o para in?cio da opera??o dos radares na cidade.

? ca?a aos infratores

Enquanto o funcionamento dos radares n?o se concretiza, o JF Service buscou informa?es a respeito da tecnologia empregada nesse sistema. Os 16 radares j? foram instalados em ruas de grande circula??o e avenidas onde o movimento ? intenso, como a Independ?ncia e a Avenida Brasil. O objetivo ? coibir os excessos de velocidade e aplicar mais uma medida educativa nos motoristas.

"Com a fiscaliza??o eletr?nica, os infratores n?o ter?o como escapar", explica o diretor. De acordo com Heber, os radares fotogr?ficos funcionam atrav?s de sistemas fotoeletr?nicos que operam junto a um sensor capaz de determinar a velocidade do ve?culo, assim como fornecer outras informa?es de tamanho, dist?ncia do ve?culo da frente, uso de faixa exclusiva, entre outras.


Conhe?a a tecnologia
Os sensores de velocidade podem ser baseados em radar de microondas e radar ?ptico, por exemplo. O equipamento utiliza c?meras eletr?nicas ou c?meras fotogr?ficas (com filme). A Engebras usa equipamentos com tecnologias desenvolvidas no Brasil. "Assim, esses equipamentos s?o especialmente adaptados ?s condi?es de clima e ?s caracter?sticas do tr?fego nas ruas e cidades brasileiras", afirma Heber.

Segundo Heber, existem dois tipos de radares, os fixos e os m?veis. Em Juiz de Fora, todos os radares s?o fixos. O diretor explica que foi firmado um contrato de presta??o de servi?os com a Engebras para facilitar o trabalho na cidade. "A empresa vai montar um escrit?rio aqui. Eles v?o detectar e coletar os dados dos ve?culos infratores, atrav?s das fotos dos radares e este material ser? enviado a PJF que vai tomar as devidas provid?ncias", diz.

Confira todos os tipos de radares dispon?veis:

  • Radar Fotogr?fico Fixo



O radar fotogr?fico fixo ? um equipamento computadorizado, que opera de forma autom?tica e registra infra?es de excesso de velocidade, al?m de realizar contagem de ve?culos e monitorar as faixas exclusivas. (Exemplo do que ser? usado em Juiz de Fora)





  • Radar Fotogr?fico M?vel


O radar fotogr?fico m?vel ? um equipamento de ?ltima gera??o que ? usado onde se deseja controlar infra?es por excesso de velocidade de modo flex?vel, ou seja, podendo mover rapidamente o equipamento de um ponto a outro da via.






Localiza??o dos radares na cidade

Local
Endere?o
01
 		Avenida Brasil - Pr?ximo ao ponto de ?nibus em frente ? empresa Unida (sentido centro/bairro)
02
 		Avenida Brasil - Em frente ao muro do Museu Mariano Proc?pio (sentido bairro/centro)
03
 		Avenida Brasil - em frente a ponte de acesso ? Mata do Krambeck (sentido centro/bairro)
04
 		Avenida Independ?ncia - Pr?ximo ? Maternidade Terezinha de Jesus (sentido bairro/centro)
05
 		Avenida Brasil, 7395 - Pr?ximo ? loja da Mercedes (sentido centro/bairro)
06
 		Rua Coronel Vidal - Bairro S?o Dimas - Campo de Futebol / Escola (sentido bairro/centro)
07
 		Avenida Juscelino Kubistchek, pr?ximo ? Rua Constan?a Vidal (sentido centro/bairro)
08
 Avenida Juscelino Kubistchek, pr?ximo ? Rua Constan?a Vidal (sentido bairro/centro)
09
 		Acesso Norte, em frente ao Clube H?pico - (sentido centro/bairro)
10
 		Acesso Norte - Pr?ximo ao Posto AGIP (sentido bairro/centro)
11
 		Avenida Juscelino Kubistchek - Col?gio Militar / 4? GAC (sentido centro/bairro)
12
 		Avenida Juscelino Kubistchek - Col?gio Militar / 4? GAC (sentido bairro/centro)
13
 		Acesso Norte - Col?gio Militar (sentido centro/bairro)
14
 		Acesso Norte - Col?gio Militar (sentido bairro/centro)
15
 		Avenida Juscelino Kubistcheck - Em frente a pra?a de Benfica (sentido centro/bairro)
16
 		Avenida Juscelino Kubistcheck - Em frente a pra?a de Benfica (sentido bairro/centro)


