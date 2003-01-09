Radares de tr?nsito em Juiz de Fora

Confira a tecnologia dos radares que v?o

fiscalizar o tr?nsito da cidade

Ana Let?cia Sales

10/01/03

A Ger?ncia de Transporte e Tr?nsito (Gettran) atrav?s da empresa Engebras j? instalou em Juiz de Fora, dotados de alta tecnologia. A iniciativa ? feita em parceria com a Engebras, empresa que presta servi?os de tecnologia voltados para o gerenciamento eletr?nico do tr?nsito e respons?vel por implantar o RIT - Registrador de Infra?es de Tr?nsito. De acordo com o diretor da Divis?o de Projetos da Gettran,, o processo est? em fase de negocia??o e passa agora por uma reformula??o de contrato com o Detran. Por esse motivo, ele afirma que n?odos radares na cidade.

? ca?a aos infratores



Enquanto o funcionamento dos radares n?o se concretiza, o JF Service buscou informa?es a respeito da tecnologia empregada nesse sistema. Os 16 radares j? foram instalados em ruas de grande circula??o e avenidas onde o movimento ? intenso, como a Independ?ncia e a Avenida Brasil. O objetivo ? coibir os excessos de velocidade e aplicar mais uma medida educativa nos motoristas.

"Com a fiscaliza??o eletr?nica, os infratores n?o ter?o como escapar", explica o diretor. De acordo com Heber, os radares fotogr?ficos funcionam atrav?s de sistemas fotoeletr?nicos que operam junto a um sensor capaz de determinar a velocidade do ve?culo, assim como fornecer outras informa?es de tamanho, dist?ncia do ve?culo da frente, uso de faixa exclusiva, entre outras.



Conhe?a a tecnologia

Os sensores de velocidade podem ser baseados em radar de microondas e radar ?ptico, por exemplo. O equipamento utiliza c?meras eletr?nicas ou c?meras fotogr?ficas (com filme). A Engebras usa equipamentos com tecnologias desenvolvidas no Brasil. "Assim, esses equipamentos s?o especialmente adaptados ?s condi?es de clima e ?s caracter?sticas do tr?fego nas ruas e cidades brasileiras", afirma Heber.

Segundo Heber, existem dois tipos de radares, os fixos e os m?veis. Em Juiz de Fora, todos os radares s?o fixos. O diretor explica que foi firmado um contrato de presta??o de servi?os com a Engebras para facilitar o trabalho na cidade. "A empresa vai montar um escrit?rio aqui. Eles v?o detectar e coletar os dados dos ve?culos infratores, atrav?s das fotos dos radares e este material ser? enviado a PJF que vai tomar as devidas provid?ncias", diz.

Confira todos os tipos de radares dispon?veis:

Radar Fotogr?fico Fixo

O radar fotogr?fico fixo ? um equipamento computadorizado, que opera de forma autom?tica e registra infra?es de excesso de velocidade, al?m de realizar contagem de ve?culos e monitorar as faixas exclusivas. (Exemplo do que ser? usado em Juiz de Fora)











Radar Fotogr?fico M?vel

O radar fotogr?fico m?vel ? um equipamento de ?ltima gera??o que ? usado onde se deseja controlar infra?es por excesso de velocidade de modo flex?vel, ou seja, podendo mover rapidamente o equipamento de um ponto a outro da via.