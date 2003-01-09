Coment?rios



Entendo que o Codigo Nacional de Tr?nsito deva ser respeitado em todos os seus pontos como elimina??o dos quebra-molas, o que at? agora os respons?veis em Juiz de Fora n?o se dignificaram a fazer. Basta rodar pela cidade que v?rios est?o ainda em uso. Outro ponto que me parece com a finalidade apenas de arrecadar dinheiro da popula??o est? no que se refere ? localiza??o do radar da Av.Independencia (onde a velocidade prevista para o local ? 60 Km/hora.Tente descer nesta velocidade. Tente descer a Av.Guadalajara ( acesso ao Aeroporto ) na velocidade que l? est? estabelecida .Pior do que o t?o propalado excesso de velocidade que justifique a instala??o destes radares , que tal investir em se ter ruas descentemente pavimentadas , e , n?o constantes tapas buracos . Que tal se fazer um verdadeiro plano vi?rio da cidade no que se refere ao fluxo de onibus e caminh?es , carretas que cruzam a cidade a toda hora. Isto sem perdermos muito tempo mo rid?culo que ? termos uma linha ferrea cortando e parando a cidade em v?rios hor?rios. De que adianta tanta tecnologia se temos carro?as circulando dentro do perimetro urbano , e , ningu?m do governo fala ou faz qualquer coisa . ? uma pena , mas atitudes que realmente voltassem para um projeto de urbaniza??o seria muito mais importante do que se falar nesta implanta??o de radar , o que na minha opini?o n?o passar? de uma grande m?quina ca?a-niquel, sem que possamos saber quem ou qual a popula??o que ser? efetivamente favorecida. ? uma pena ,mas independente do que resolvi opinar n?o vai alterar em nada a decis?o da implanta??o , pois embora o contrato n?o esteja assinado os "pontos ca?a-niquel" j? foram instalados . Quem sabe um dia teremos uma administra??o mais transparente , e , que a popula??o possa realmente participar daquilo e naquilo que lhe interessa.

Henrique Thielmann

11/01/2003

Senhores:

A instala??o de radares em determinados pontos ?, a meu ver, indicativo da preocupa??o das autoridades com os abusos no tr?nsito. Elogi?vel a medida.

Talarico

18/01/2003

A instala??o dos radares ? uma provid?ncia necess?ria e correta por?m, a velocidade de 60 Km na Av Brasil, JK e Acesso Norte ? muito baixa e excesso de zelo. As excelentes pistas de m?o ?nica na Brasil, duplicada na JK e m?o dupla de curvas de raios grandes no acesso norte d?o condi?es de andar a 80 Km/h com seguran?a e proporcionado economia de combust?vel. Na velocidade atual um carro de 6 marchas n?o vai utilizar a ?ltima e os de 5 marchas, dependendo da pot?ncia, tamb?m n?o, o que onera no consumo. Vamos estudar aumentar um pouquinho essa velocidade? Afinal, quem depende do carro para trabalhar e utiliza essas vias diariamente, precisa economizar tamb?m na gasolina que est? com pre?o absurdo e com previs?o de aumento com a guerra do petr?leo.

Jos? da Trindade Fagundes

26/01/2003

Falar em educa??o de tr?nsito e faz?-la efetivamente s?o duas coisas muito diferentes. Como uma administra??o como essa que temos em Juiz de Fora pode usar este tema para se promover, veja o que aconteceu comigo ano passado. Recebi em minha resid?ncia uma multa de tr?nsito por estar dirigindo com apenas uma m?o, n?o quero esticar o assunto, mas quando conto isto para algu?m principalmente fora de Juiz de Fora, provoca risos, a pergunta que me fazem ? "e a administra??o p?blica como anda", risos. N?o aceitaram meu recurso, tive que pagar a multa. Ent?o, como falar em educa??o de tr?nsito quando colocam pessoas despreparadas nas ruas aplicando multas absurdas como a que fui v?tima. A minha opini?o a respeito dos radares talvez de nada servir?, pois, o que est? em jogo na verdade n?o diz respeito a tr?nsito, acidente, educa??o etc., o objetivo de tudo isto ? financeiro. Sou absolutamente contra essa porcaria.

Nelson Coelho

01/02/2003

Em rela??o aos radares, acho, como a imensa maioria dos motoristas, que ? mais uma forma de arrecadar dinheiro sem muito esfor?o. Os propriet?rios de ve?culos j? s?o onerados com uma s?rie de encargos e prolemas: IPVA, Seguro Obrigat?rio, Taxa de Licenciamento, gasolina adulterada, etc. Nos poucos lugares onde se pode desenvolver uma velocidade razo?vel, coloca-se um limite baixo, para "pegar mais motorisras incautos". De modo geral, o tr?nsito de Juiz de Fora ? engarrafado, com baixa velocidade m?dia. E o que dizer dos pedestres, que literalmente aos milhares desrespeitam os sinais e faixas de travessia (basta dar uma olhada na Av. Rio Branco)? Com certeza sua imprud?ncia ? a causa da maioria dos atropelamentos, mas como n?o pagam multa, fica por isso mesmo.

Moacyr Andrade

13/01/2003