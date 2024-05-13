Ministro das Comunica?es

H?lio Costa

Em visita ? Juiz de Fora o ministro H?lio Costa participou do Intercom Sudeste e, na ocasi?o, recebeu das m?os do diretor da ACESSA.com, Marcio Faria o cart?o ACESSA Brasil que torna poss?vel, atrav?s de uma iniciativa in?dita na cidade e regi?o a realiza??o de liga?es telef?nicas a baixo custo e o acesso ? internet atrav?s da tecnologia sem fio em um mesmo cart?o.