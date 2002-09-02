C?ncer Casa segura, aconchegante e feliz

Os nativos de c?ncer s?o extremamente t?midos, inst?veis e de dif?cil acesso. Sua casa ? um ninho aconchegante, j? que ? uma pessoa que tende a valorizar a fam?lia e gosta muito de recorda?es. Por causa disso, n?o se espante se encontrar no lar de um pisciniano um local reservado para objetos e recorda?es do passado. Sofisticado nas escolhas, ele gosta de len??is macios e ilumina??o bem planejada. Cortinas estampadas, de prefer?ncia com temas florais, madeiras claras e cama cl?ssica, se poss?vel com um baldaquim, para que ele se sinta mais protegido e abrigado. ? bom evitar locais abafados, janelas e portas estreitas e escuras; mau cheiro no ambiente; moradia muito pr?xima de descampados ou de zonas ?midas demais, com aus?ncia de flores, passarinhos e plantas. Os cancerianos sentem-se bem ao cuidar dos outros, mas tamb?m gostam de serem cuidados. O sonho de todo canceriano ? construir sua pr?pria casa.

Ambiente preferido

[BANNER RETANGULO]

Assim como os nativos de Peixes, os de C?ncer preferem o quarto para se fechar e escrever suas mem?rias, ouvir as suas m?sicas prediletas, sempre cercado pelos retratos dos seus entes queridos. ? tamb?m em seu quarto que ficar? a poltrona preferida para a leitura e as suas lembran?as da inf?ncia.

Objetos para enfeitar

Para a decora??o do lar, ele prefere pratos de cole??o, quadros com a lua, vasos de violetas nas paredes. Eles gostam tamb?m de cadeira de balan?o, tapetes, caixinha de m?sica. Uma escultura de vidro transparente e decora??o mais geom?trica s?o ideais. O uso de transpar?ncias em vidros, m?veis em disposi??o sim?trica tamb?m caem bem. ? recomend?vel deixar ? m?o uma sacola com material de lazer de sua prefer?ncia.

Cores

O lar do canceriano reflete os tons de p? de arroz, tons de boa sa?de, tons de manh? tenra e ensolarada. A sugest?o de cores vai para os tons de azul, menos o marinho.

Fontes: Site http://www.astrosirius.com.br e outros especializados