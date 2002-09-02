Escorpi?o Casa rom?ntica, misteriosa e sedutora

Nada de ficar em casa 24 horas por dia. Os escorpianos v?em a resid?ncia como um local para dormir e descansar. S?o pessoas que est?o em constante transforma??o. Da? a prefer?ncia pela mudan?a constante ou reformas na casa. Gostam do contraste, caracter?stica de sua personalidade forte. Ao mesmo tempo que s?o capazes de grandes ?dios podem viver extremas paix?es. Por isso, um lugar de brilhos exagerados, veludos e cores contrastantes s?o modelos t?picos da resid?ncia de um escorpiano. Eles gostam de uma casa bem ensolarada e iluminada.

Ambiente preferido

Os nativos deste signo s?o conhecidos por sua raiva, possessividade e ci?mes. Portanto, o melhor local para eles destilarem a sua raiva ? o banheiro, mesmo que seja apenas tomando um banho frio. Se a casa tiver um por?o ? l? que eles gostaram de ficar para ler os seus romances policiais. O quarto do Escorpi?o ? um templo secreto, cheio de contrastes. Ele mescla cantos vazios com espa?os repletos de elementos, materiais sedosos em forra?es aveludadas, com texturas ?speras.

Objetos para enfeitar

Nas paredes eles gostam de quadros er?ticos, nus art?sticos, quadros com golfinhos ou ?guias. Os objetos devem ser pr?ticos, mas de valor. Para complementar a decora??o, eles optam ainda por sof? de couro preto, objetos reciclados, jogo de xadrez, aparelho de jantar japon?s sobre a mesa de centro, cesto de papel entre outros.

Cores

As cores para decora??o s?o preto, vinho, goiaba ou tons azulados. As paredes devem ser feitas em material natural, prefer?veis ao excesso de alvenaria.

Fontes: Site http://www.astrosirius.com.br e outros especializados