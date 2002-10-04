Aqu?rio Casa exc?ntrica e ex?tica

O aquariano gosta que sua casa proporcione um ambiente de concentra??o, que o ajude a fixar a mente em algo e, ao mesmo tempo, o permita criar. Estes nativos t?m prefer?ncia por quadros espalhados pela casa, chegando a pedur?-los na cozinha e no banheiro. As lumin?rias s?o outra prefer?ncia, j? que os aquarianos detestam o escuro e, por isso, todos os c?modos devem estar iluminados. Como ? uma pessoa que adora tudo que ? moderno, est? sempre buscando uma decora??o inovadora, cheia de enfeites diferentes. Sua casa deve ser um local que proporcione descanso.

Espa?o preferido

A sala de almo?o, a cozinha e a entrada da casa do aquariano devem ser os c?modos mais caprichados. A cozinha se torna um laborat?rio onde os sonhos e id?ias se alquimizam em algo concreto que pode ser oferecido aos amigos e parentes. O uso social de seus inventos ? fundamental para este nativo.

Objetos para enfeitar

Os objetos s?o bem escolhidos pelo aquarianos. Eles gostam de plantas verdes, materiais de toque agrad?vel e formas arredondadas ou circulares. Preferem objetos futuristas, modernos.

Cores

Os aquarianos gostam de tonalidades fortes, combinando as sete cores do arco-?ris, al?m de verde-lim?o, laranja e pink. Preferem m?veis de cor natural e paredes em cores quentes e tons caros.

Fontes: Site http://www.astrosirius.com.br e outros especializados