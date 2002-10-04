Capric?rnio: Ambiente s?brio e familiar



Os capricornianos s?o pessoas que demonstram uma apar?ncia conservadora. Portanto, sua casa n?o poderia ser diferente. Eles gostam que o lar seja um espa?o ideal para reunir a fam?lia e os amigos. N?o s?o muito chegados a visitas e preferem o sossego. Estes nativos tamb?m n?o gostam de ambientes frios, corrente de vento gelado, portas sem aparador de entrada. Eles preferem m?veis tradicionais e de madeira escura.

Espa?o preferido

Qualquer lugar para os librianos estar? bom. Seja no quarto, na cozinha ou no banheiro, o importante ? que o capricorniano se sinta ? vontade. Logo na entrada de sua casa ele gosta que um ramo de flores vermelhas enfeite o espa?o para receber os amigos. A casa bem iluminada e a presen?a de objetos de cores quentes e de uma decora??o simples s?o importantes.

Objetos para enfeitar

Os capricornianos gostam de objetos de vidro, pedras brutas ou raras, vasos vazios, ampulheta, rel?gio de parede, pir?mide, conjunto cl?ssico para mesa de escrit?rio, pap?is finos para carta ou embrulho.

Cores

Tons s?brios, discretos, como bege e cinza. Na cozinha devem ter cores quentes e no quarto elas n?o podem impedir um sono tranquilo. Os nativos deste signo n?o gostam de cores frias e objetos de pedra, especialmente em tons muito escuros.