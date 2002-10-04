G?meos Decora??o charmosa e vers?til

Como os geminianos gostam de andar descal?os ? necess?rio que sua casa tenha o ch?o de madeira e cores da terra. Para enfeitar o ambiente vasos de argila, porcelana ou cer?mica s?o bem-vindos. Os m?veis devem ser leves e com rodinhas, para que o ar circule embaixo deles. A mesa de centro deve ser de vidro. Os nativos deste signo s?o muito habilidosos e gostam de uma decora??o charmosa e vers?til, assim como eles. N?o se espante se encontrar um geminiano fazendo cinco coisas de uma s? vez. ? comum eles deixarem pelo ch?o livros lidos pela metade ou um trabalho inacabado. Na sala uma estante ? essencial.

Espa?o preferido

Portas e corredores s?o os locais preferidos deste nativo, pois ? onde as coisas "passam". Se quiser manter algu?m de G?meos parado na sala, transforme este local em uma biblioteca. Ele estar? onde houver uma boa conversa.

Objetos para enfeitar

Nas paredes muitos quadros com pipa para empinar, patos decorativos ou papagaios. Os geminianos gostam tamb?m de ter sempre ? m?o um r?dio, um aparador de livros, uma estante, revisteiras (repletas de revistas e jornais) e um telefone sem fio.

Cores

Os geminianos gostam de verde folha, amarelo, cinza ou um pouco dos tr?s. O amarelo claro n?o ? o preferido, eles gostam do dourado.

Fontes: Site http://www.astrosirius.com.br e outros especializados