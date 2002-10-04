Libra Ambiente equilibrado e harmonioso

Os librianos gostam da casa em locais elevados, longe do dia-a-dia, da agitação. O silêncio é essencial para estes nativos. Embora não gostem de ficar sozinhos, eles precisam de um espaço onde possam curtir os momentos de solidão. Ao receber as visitas, o libriano faz de tudo para agradá-las. Sua casa deve ser o resultado de seu esforço. Na parede deverá ter objetos de arte com diplomas e fotos que reconheçam o seu talento. Eles não gostam de locais escuros, frios, correntes de ar, mármore ou granito negro no quarto e barulho no local onde fazem as refeições. Gostam de design diferenciado, harmonia nas formas, móveis clássicos, lustres românticos, com linhas finas e delicadas. O estilo grego é o preferido.

Espaço preferido

Os librianos gostam de locais claros com plantas que atraiam passarinhos. A casa deve ter uma pequena varanda para tomar sol, além de pedras naturais no banheiro. Na entrada de casa uma antiguidade é bem-vinda.

Objetos para enfeitar

Os librianos gostam de cortinas leves, pinturas e gravuras abstratas, objetos de cobre, arranjos florais e flores vivas. As esculturas em pedra na mesa retangular também são objetos muito apreciados por este nativo.

Cores

As cores podem variar do bege claro ao terra escuro, com exceção das paredes, que podem receber texturas. No quarto de dormir, alguns elementos de cor azul, na forma de decoração, acalmam este nativo. Tons suaves de verde, azul e rosa claro (não pastel) prevalecem.

