Áries Ambiente colorido e exclusivo

Os arietinos gostam de exclusividade em sua casa. Não é à toa que alguns móveis ficam isolados nos cômodos, para evitar "perturbações". Outra dica importante deste signo é a preferência por uma ambiente alegre e muito colorido. Os arietinos não medem esforços para comprar tudo que lhes agrada, além disso consideram sua casa como local para descansar. Por preferir lugares espaçosos não gostam de morar em apartamentos.

Espaço preferido

O espaço preferido do arietino é o jardim ou o quintal da casa. Lá ele pode cuidar de suas plantas e desfrutar o local com toda tranqüilidade. A cozinha deve ser iluminada e contar com uma despensa farta. Eles não gostam de receber visitas e não ter o que oferecer. Os móveis devem ser modernos e, de preferência, de ferro ou aço. O quarto de dormir deve ser o mais silencioso possível.

Objetos para enfeitar

Os arietinos gostam de armas antigas, quadros de esporte em geral para enfeitar as paredes. Outros objetos como porta chapéus, jogo de facas, tecidos vermelhos, objetos de ferro também agradam estes nativos.

Cores

Eles preferem vermelho e um pouco de cinza na decoração. Mas as cores neutras, os tons pálidos e claros do verde e do azul também chamam a atenção do arietino.

Fontes: Site http://www.astrosirius.com.br e outros especializados