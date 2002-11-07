Le?o Muito luxo e glamour na decora??o
Os leoninos gostam de muita limpeza e organiza??o em sua casa. O lar ? considerado o lugar onde eles se recolhem - "a sua toca". Portanto, ao optar por uma resid?ncia eles preferem um local em que poucos e privilegiados tenham acesso, sempre com a prote??o de olhares estranhos. O ambiente limpo com poucos m?veis ? suficiente para deix?-los felizes, desde que o local tenha qualidade, beleza e muito luxo. Sua capacidade criativa permite que sua casa seja um local bastante bonito e agrad?vel.
Espa?o preferido
O leonino faz quest?o de que o banheiro esteja sempre em ordem. ? considerado o ponto de sustenta??o na casa. Encanamentos, ?gua quente e espa?o s?o essenciais. Um canto para o altar ou a medita??o tamb?m s?o importantes.
Objetos para enfeitar
Os objetos s?o a prefer?ncia destes nativos. Apesar de optarem por poucos m?veis, eles gostam de um local com muitos objetos, como por exemplo, espelho de cristal com moldura dourada, muitos lustres, bandejas redondas e douradas, pratos com bordas douradas, aparelho de foundue, trof?us, lareira e muitas flores na sala de estar.
Cores
Dourado. Pela prefer?ncia dos objetos com esta cor n?o tem o que discutir. Os leoninos gostam de amarelo ouro, tons dourados e alaranjados.
