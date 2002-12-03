Seu signo e sua casa

Touro Preferência por móveis rústicos

Por simbolizar a simplicidade e ter forte apego ao passado, os ambientes que mais agradam ao taurino típico devem mostrar móveis rústicos ou de estilo antigo, de confecção cuidadosa e de madeira maciça. As cores que mais o agradam estão ligadas à própria terra e à natureza. O conforto é essencial aos nativos do signo que conseguem unir a praticidade dos objetos ao seu uso na forma mais confortável. Metódico, exige que os objetos estejam dispostos sempre da mesma forma. Se sente bem em meio a cores que representem aconchego e tranqüilidade – tons pastéis, degradée entre o marrom e o laranja, objetos de utilidade comprovada, aparelhagem eletrônica robusta e durável, aparelhos que facilitem sua vida.

[BANNER RETANGULO]

A privacidade é essencial ao taurino. Ele adora o silêncio e curte ambientes aconchegantes, intimistas e com peças que considera suas, exclusivas. As paredes de sua casa devem ser pintadas em cores suaves, das quais a mais apropriada se aproxima do coral suave. Numa opção, o taurino há de preferir uma casa a um apartamento. E, se possível, com terreno. É uma pessoa de estilo bem conservador.

Numa casa taurina deve-se evitar o quanto possível móveis futuristas, metal, o branco em tapetes e jogos de poltrona, quadros cubistas ou modernistas arrojados e estruturas arquitetônicas leves e soltas.

Fontes: Site http://www.astrosirius.com.br e outros especializados