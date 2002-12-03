Virgem Valoriza ambiente simples e discreto

Pertencente a um signo que valoriza sobremaneira a simplicidade, a discre??o e a min?cia, a casa de Virgem deve unir o ?til ao agrad?vel e ser, acima de tudo, cuidada, limpa, arejada e funcional. No seu ambiente de vida, ele busca o perfeccionismo em formas e uso e faz de sua casa um canto especial, confort?vel e organizado, delicado e que impressiona aos sentidos. ? um amante de tudo que simboliza natureza e cada detalhe do local em que vive ? pensado e tem uma finalidade. Suas cores preferidas oscilam entre o azul marinho e tons mais escuros do verde musgo e do marrom.

A combina??o de uso e a funcionalidade fazem parte do estilo de mobiliar uma casa pr?prio de Virgem. Salas amplas e arejadas, com ventila??o e solariza??o calculadas, m?veis dispostos a facilitar a movimenta??o, jogos geom?tricos em desenho e forma compondo conjuntos que tenham uso e n?o sejam meramente decorativos, telas que valorizem o detalhe e o realismo, paisagens com molduras lisas, equipamento que lhe facilite tarefas do cotidano, muita gaveta e cantos bem aproveitados, uso farto do mogno natural ou da combina??o branco e madeira. ? modernista que une conforto, simplicidade e durabilidade no que usa. Ao virgiano um apartamento com ?rea e terra?o ? a morada ideal. O verde de plantas e vasos grandes com terra, o atraem e jardins o fascinam. A cor do trigo ? a que mais o encanta.

Deve-se evitar o quanto poss?vel pe?as pesadas, m?veis pouco pr?ticos e com espelhos, mistura de estilos em m?veis, tapetes e cortinas. Cores met?licas ou muito brilhantes, espa?os sem uso e cantos mortos. Da mesma forma m?veis de concep??o extremamente arrojada ou desconfort?veis, ainda que vistosos.

Fontes: Site http://www.astrosirius.com.br e outros especializados