Ajuda dos mapas

Selecionamos aqui uma lista das quest?es mais freq?entes e suas respectivas solu?es. Se sua d?vida n?o consta desta lista, envie-nos uma mensagem, para que possamos ajud?-lo.

P: N?o consigo visualizar o mapa que recebi.

P: N?o consigo interagir ou personalizar o mapa que escolhi.

R: Para usar o servi?o de mapas ? necess?rio que voc? tenha o Macromedia Flash Player instalado em seu computador. Sem ele n?o ? poss?vel visualiz?-los ou utilizar qualquer ferramenta de intera??o. Se voc? estiver vendo a anima??o abaixo, voc? possui o Flash Player instalado. Clique na bolinha e verifique se a vers?o dele ? compat?vel com a que utilizamos nos mapas.

Se voc? n?o estiver vendo nada ou se for necess?rio atualizar o plugin (isso vai acontecer quando a vers?o que voc? visualizar for anterior a 6.0 ou n?o aparecer a vers?o), clique aqui e siga as instru?es. Ap?s o processo de instala??o conclu?do, volte nesta p?gina, clique em "Atualizar" e verifique se aparece neste mesmo espa?o a mensagem "Plugin OK!" .

Se sim, voc? est? pronto para usar o servi?o com o m?ximo que ele oferece. Se n?o, por favor, tente instalar o plugin novamente.

P: Quando clico em "Voltar", saio da p?gina do mapa.

R: Enquanto voc? estiver vendo um mapa, e se quiser navegar por ele, n?o ? necess?rio usar as barras de ferramenta do browser para "Voltar" ou "Avan?ar" para outro mapa. Basta clicar nas pr?prias setas de navega??o que est?o posicionadas nas bordas do mapa, conforme ilustra??o abaixo.

P: N?o estou conseguindo imprimir ou a impress?o sai com uma qualidade ruim.

R: Voc? pode estar imprimindo atrav?s do comando do browser, "Arquivo > Imprimir" ou clicando no ?cone "Imprimir" na barra de ferramentas do browser. Para imprimir, clique no ?cone da impressora na barra de "Op?es". Ele vai abrir uma nova janela com a vers?o para impress?o do mapa. Na nova janela existe o mesmo ?cone no canto superior direito, ? s? clicar nele. Se ainda assim, a qualidade continuar ruim, o problema pode ser uma limita??o da sua impressora.

P: Quero indicar um trajeto que passe por dois (ou mais) mapas.

R: Nesse caso, a ?nica solu??o ? voc? enviar dois (ou mais) mapas separados. Voc? pode come?ar num mapa e acrescentar um coment?rio que indique que o trajeto que voc? est? marcando continua no outro.