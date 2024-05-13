A ação fez parte das comemorações da Semana Nacional do Trânsito e teve como principal alvo o uso do cinto e da cadeirinha

23/9/2010

Agentes de trânsito e alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas (Ifsemg) participaram de uma blitz educativa na manhã desta quinta-feira, 23 de setembro, na avenida Deusdedith Salgado. A ação fez parte das comemorações da Semana Nacional do Trânsito e teve como foco orientar motoristas sobre a importância do uso do cinto de segurança e da cadeirinha. Além da orientação dos agentes, os motoristas receberam panfletos e jornais com informações.

Na sexta, 24, terá como tema meio ambiente e trânsito, com exposição de materiais reciclados e animais silvestres no Parque Halfeld. Haverá palestra destinada aos catadores de papel no auditório da Câmara Municipal de Juiz de Fora. As programações chegam ao fim no próximo sábado, 25, com a inauguração da Transitolândia.