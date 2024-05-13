Quinta-feira, 23 de setembro de 2010, atualizada às 11h20

Chef desmitifica culinária da alta cozinha na Praça Antônio Carlos

Pablo Cordeiro

Repórter

Na tarde da próxima sexta-feira, 24 de setembro, o chef Pablo Oazen irá ministrar quatro aulas na Praça Antônio Carlos, com enfoque na preparação de pratos refinados e ao mesmo tempo simples, com ingredientes variados e acessíveis para qualquer pessoa (confira o cardápio abaixo). O evento integra a programação do 10° JF Sabor.

Segundo Oazen, o principal objetivo do evento é incrementar a gastronomia caseira. "A ideia é pegar a gastronomia da alta cozinha e começar a fazer bons pratos com ingredientes mais baratos. Quero mostrar para as pessoas que gostam de cozinhar que é fácil variar", sintetiza. Na primeira aula, intitulada de cozinha do mercado, dois pratos irão surpreender os alunos pela preparação das receitas com os mesmos ingredientes: muçarela de búfala, tomate e manjericão.

Na segunda aula, o chef selecionou os peixes namorado e tilápia para mostrar variações às frituras e moquecas que são tradicionalmente preparadas em casa. Segundo Oazen, o ceviche de namorado é um prato característico da cultura francesa e a tilápia à meunière é um prato peruano, com o peixe servido frio e cozido no suco de limão. No terceiro tempo, o chef aborda as aves raras, codorna e avestruz. "São dois produtos que as pessoas não têm tanto costume de usar. Todos os ingredientes são fáceis de encontrar nos mercados."

Para a sobremesa, Oazen separou um prato com pêra cozida e um creme com gema de ovo. Segundo ele, as receitas são para incrementar a culinária, já que poucos pratos são feitos com frutas. A pêra é cozida e recheada com doce de leite. Já o creme é a base de gema de ovo, creme de leite e açúcar. "O creme é um clássico francês e será servido sobre uma salada de frutas da estação."

Os primeiros 20 inscritos terão direito de degustar os pratos. O espaço é destinado para cerca de 150 pessoas. Para a inscrição é necessário um produto de limpeza, que será doado para o Instituto Bruno. Os interessados devem entrar em contato com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) pelo telefone (32) 3218-4080.

1º SHOW COOKING

AULA 1: Cozinha do mercado (Início às 13h)

- Salada Caprese

- Raviolis de muçarela ao pesto AULA 2: Peixes na montanha (Início às 14h15)

- Ceviche de namorado

- Namorado à meunière, batatas ao açafrão AULA 3: Aves raras (início às 15h30)

- Codorna ao vinho tinto

- Rosbife de avestruz AULA 4: Sobremesa com frutas (início às 16h45)

- Pêra cozida em calda de especiarias recheada com doce de leite

- Creme brullé com frutas da estação.

