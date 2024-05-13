Fila da vacina??o
Fa?a o teste e confira sua posi??o na fila para a vacina contra Covid-19O Portal ACESSA.com preparou esse guia para que voc? saiba qual ? a sua posi??o no plano de vacina??o da Covid-19. As informa?es foram baseadas nos dados do Governo Federal.
Importante destacar que at? o momento, nenhuma empresa desenvolvedora da vacina no mundo solicitou pedido de registro na Ag?ncia Nacional de Vigil?ncia Sanit?ria (Anvisa). Entretanto, 47 pa?ses come?aram a vacina??o contra Covid-19.
Em Juiz de Fora, a prefeita eleita Margarida Salom?o anunciou conv?nio com Butantan para aquisi??o de vacina contra Covid-19.
Qual a sua idade?
Trabalha na ?rea da Sa?de?
M?dico, enfermeiro, fisioterapeuta, etc. ou trabalhador de apoio (recepcionista, seguran?a, etc.)
Trabalha na ?rea da Educa??o?
Professores e outros funcion?rios do n?vel b?sico ao superior, setor p?blico ou privado.
Trabalha na ?rea da Seguran?a?
Policial federal, militar ou civil, bombeiros, carcereiro e membros ativos das For?as Armadas.
Voc? tem alguma comorbidade que agrave a Covid-19?
Diabetes mellitus, hipertens?o arterial grave, doen?a pulmonar obstrutiva cr?nica, doen?a renal, doen?as cardiovasculares e cerebrovasculares, indiv?duos transplantados de ?rg?o s?lido, anemia falciforme, c?ncer ou obesidade grave (IMC >= 40).
Voc? ? ind?gena?
Aldeado em terra ind?gena.
Voc? ? quilombola?
Voc? ? ribeirinho?
Voc? reside em asilo?
Voc? ? gestante?
Fase 1
14,8 milh?es de pessoas
Trabalhadores da sa?de (m?dico, enfermeiro, fisioterapeuta, etc. ou trabalhador de apoio, como recepcionistas, seguran?as, etc.), pessoas com mais de 75 anos ou com mais de 60 em institui?es de longa perman?ncia, ind?genas em terras demarcadas e povos tradicionais ribeirinhos. In?cio em meados de fevereiro, segundo o governo.
Fase 2
22,1 milh?es de pessoas
Pessoas de 60 a 74 anos que n?o vivem em institui?es de longa perman?ncia (como asilos e institui?es psiqui?tricas). Segundo e terceiro m?s ap?s in?cio da vacina??o.
Fase 3
12,7 milh?es de pessoas
Pessoas com comorbidades: diabetes mellitus, hipertens?o arterial grave, doen?a pulmonar obstrutiva cr?nica, doen?a renal, doen?as cardiovasculares e cerebrovasculares, indiv?duos transplantados de ?rg?o s?lido, anemia falciforme, c?ncer ou obesidade grave (IMC>=40). Quarto m?s ap?s in?cio da vacina??o.
Grupo priorit?rio
Cerca de 10 milh?es de pessoas
Professores (n?vel b?sico ao superior, setor p?blico ou privado), for?as de seguran?a (policial federal, militar ou civil e For?as Armadas) e salvamento (como bombeiros), funcion?rios do sistema prisional, presos, quilombolas, moradores de rua, portadores de defici?ncia, dentre outros. Vacina??o durante os 12 meses seguintes ap?s fase 3.
Grupo n?o priorit?rio
Cerca de 120 milh?es de pessoas
Menores de 60, que n?o est?o em condi??o de vulnerabilidade, n?o atuam em profiss?es essenciais e n?o t?m comorbidades. Vacina??o ap?s o grupo priorit?rio, nos 12 meses seguintes ap?s fase 3.
N?o recomendado
Por falta de testes at? o momento, a vacina n?o ? recomendada para menores de 18 anos e gestantes.
