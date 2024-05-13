Na noite deste domingo, 4, a Polícia Civil acionou a fiscalização de posturas municipais para apoio em ação de encerramento de festa clandestina na Cidade Alta, na estrada que liga o Alphaville com a BR-040. A ação contou, ainda, com o apoio da Polícia Militar (PMMG).



A estimativa é de que no local havia cerca de 400 pessoas. A festa clandestina foi encerrada e foram emitidos dois autos de infração: um por realização de evento sem autorização e outro pelo não cumprimento dos protocolos sanitários. Cada multa aplicada tem o valor de R$ 843,16.

Com informações da PJF