A partir de 21 de novembro ?s 17h40 o Sol reger? o nono signo, Sagit?rio, o terceiro signo do elemento Fogo e, por isso, do dom?nio superior, da cria??o em campos pr?prios e da busca pela verdade representando, desde a Antiguidade, o conflito humano entre a atra??o da mat?ria e o apelo do esp?rito, numa dualidade que nos acompanha como esp?cie desde que o homo sapiens ocupou o mundo.

Conhecido desde a sistematiza??o da astrologia pelos gregos como a morada zodiacal do ?O Centauro?, teve nos prim?rdios do conhecimento astral a denomina??o de o ?Arqueiro? por sua representa??o hist?rica ligada ao mito destes guerreiros-centauros ? metade homem, metade cavalo ? que na Gr?cia Antiga simbolizavam a figura do guardi?o da liberdade e do n?cleo familiar.

Sagit?rio t?m como s?mbolo o arco e a flecha, arma usada pelos centauros. Em raz?o disso, o sagitariano ? definido pelo educador nato que se inspira na lenda de Quir?o o mais famoso e s?bio de todos os seres dessa esp?cie, filho de Saturno e Filira a quem visitava disfar?ado de cavalo. Diz a mitologia que por castigo dos deuses pela infidelidade dos seus pais, Quir?o foi transformado na figura meio humana e meio equina.

Sagit?rio rege os tribunais, as igrejas, o mundo editorial, as viagens e as ag?ncias que as planeja e a liberdade exploradora. ? prof?tico, excessivamente sincero e honrado.

Particularidades

Per?odo de reg?ncia astrol?gica padr?o: de 22/11 a 21/12

Em 2020: de 17h40 de 21/11 at? 07h02 de 21/12

Regente: J?piter

Elemento: Fogo

Nativo: sagitariano e sagitariana

Simbolo: Uma flecha atirada ao c?u simbolizando o ?Arqueiro?, seu outro nome na Antiguidade Cl?ssica

Signo oposto: G?meos

Dia da semana: Quinta-feira, dia de J?piter

Perfume: Alm?scar

Planta: A pitangueira ? Eugenia uniflora

Flor: Narciso

Animal: O condor

Metal: A platina

Pedra preciosa ou semi-preciosa: A turquersa



Personalidade mundial do signo

Nostradamus, vidente

Personalidades de destaque no Brasil

D. Pedro II, Imperador do Brasil - Cl?udio Santoro, compositor ? Olavo Bilac, poeta ?M?rio Lago, compositor, ator ? Esperidi?o Amim, pol?tico ? ?ngela Leal, atriz ? Adonias Filho, jornalista e escritor ? Vera Fisher, atriz ? Anald Rodrigues, dramaturgo, ator ? Carlos Imperial, compositor ? Elizabeth Savala, atriz ? Henriette Morineau, atriz ? Em?lio Santiago, cantor ? Anita Mafaltti, pintora ? Francisco Cuoco, ator ? Gustavo Borges, nadador ? Em?lio Garrastazu M?dici, militar, Presidente da Rep?blica ? Ciro dos Anjos, romancista e poeta ? Luiz Gonzaga, o Gonzag?o, compositor e cantor ? Walter Avancini, diretor de TV ? Egberto Gismonti, compositor e arranjador ? Blecanute, cantor ? Adolfo Bloch, empres?rio de Comunica??o ? Roberto Leal, cantor ? Se?or Abravanel, o S?lvio Santos, apresentador de TV e empres?rio de Comunica??o ? Clarice Lispector, escritora ? Jos? Ol?mpio, editor ? Noel Rosa, compositor e cantor ? Eva Vilma, atriz ? Alceu Amoroso Lima, ensa?sta, jornalista ? Wagner Tiso, arranjador e compositor ? Emerson Fittipaldi, piloto de F?rmula 1 ? Manoel de Barros, poeta ? Ad?lia Prado, poetisa ? Edu da Gaita, instrumentista ? Elis?ngela, atriz ? Almirante Tamandar?, militar do Imp?rio ? Ana N?ri, enfermeira ? Odilo Costa Filho, jornalista e escritor ? Oscar Niemeyer, arquiteto, projetista de Bras?lia ? Miguel Arraes, pol?tico ? K?tia D ??ngelo, atriz ? Olavo Bilac, poeta, jornalista e conferencista ? Afr?nio Peixoto, escritor ? ?rico Ver?ssimo, escritor ? Gustavo Cor??o, jornalista e escritor ? Altamiro Carrilho, instrumentista ? Roberto Drummond, escritor

Pontos positivos Honestidade

Ingenuidade

Otimismo

Lealdade

Responsabilidade

Religiosidade

Idealismo

A persuas?o Pontos negativos Insubordina??o

O senso de liberdade

Senso cr?tico

Excessiva franqueza

Tend?ncia ? depress?o

Egocentrismo

O tipo sagitariano:

Franco e honesto o sagitariano ou sagitariana t?picos, transmitem um raro senso de confian?a e integridade. Tem profundo senso de religiosidade e n?o raro se envolve em cren?as e seitas ex?ticos. ? franco, alegre e otimista. Profundamente ligado a sua fam?lia, busca a liberdade como valor maior de vida. Tem bom humor e muita jovialidade. ? avan?ado em conceitos e mostra profundo sentido do social, doando-se por inteiro a obras caritativas. Usa da franqueza de forma desajeitada e imprudente. ? criativo.

O homem de Sagit?rio:

Corajoso, idealista, capaz de se atirar ?s mais diferentes causas sociais, todas ao mesmo tempo, curioso e generoso. Assim ? o homem de Sagit?rio, esse ser dotado de um magnetismo que haver? sempre de acompanh?-lo e dele fazer centro de aten?es de todos os que se acercarem e tiverem o privil?gio de com ele conviver.

Machista, ainda que o seja de forma dissimulada ou moderada, esse filho de um signo do Fogo mostra bem o elemento de que ? feito. Fogoso, expressivo, caloroso e amante da vida, ele disp?e de um racioc?nio r?pido e pronto o que lhe d? uma grande vantagem em qualquer discuss?o ou conversa. E, na conversa, ? que o sagitariano t?pico ganha e perde as batalhas que enfrenta ao longo de sua vida repleta de desafios.

Por muitas vezes, ele ser? o brusco analista de defeitos alheios que, sem papas na l?ngua ou controle de suas palavras, vai dizer o que pensa sem rodeios ou floreios.

Para ele, a verdade ? um ente supremo e dominador do qual jamais se afastar?. Mas, ele faz isso de uma forma t?o ing?nua e inocente que muitas pessoas chegam a considerar o sagitariano uma crian?a grande. E assim ele ? tratado, muitas vezes, especialmente quando se fala de amor.

Para ele, n?o existe mal absoluto no mundo e todos os seres humanos s?o formados de elementos positivos e negativos, cabendo a n?s, mortais, fazer despertar o lado bom dos outros. Isso mostra a credulidade que envolve os nativos do signo que muitas vezes se veem envolvidos por pessoas com as quais, em situa?es normais, ele jamais concordaria. A confian?a do sagitariano t?pico no mundo faz dele um cr?dulo irremedi?vel.

Ao longo de sua vida ele vai desenvolver um lado bastante curioso de aventureiro que se sente sempre atra?do pela emo??o forte e pelo desconhecido.

Por ser muito corajoso e disposto, jamais recusar? qualquer coisa por temer consequ?ncias, seja na pr?tica de um esporte, seja no trabalho e na sua vida social. Ele ? o pioneiro descobridor que lembra um Indiana Jones dom?stico.

Idealista, ele saber? levar avante sua busca de realiza??o desse ideal, tornando-o vi?vel pela l?gica jupiteriana, um dom que o acompanhar? por toda a vida. Um dom que s? ? equiparado ? insaci?vel curiosidade do nativo que n?o se deter? diante do maior obst?culo para satisfaz?-la.

Um pesquisador nato, ? como se poderia definir de forma mais clara esse ser t?o especial, bafejado pela sorte e dotado como ningu?m de dons que o tornam um homem privilegiado.

Na sua forma de se expressar ele reflete muito a imagem do arqueiro que comp?e o lado humano do Centauro, pois sempre far? suas observa?es de forma t?o direta e sem tato, que suas palavras lembrar?o a flecha disparada direto ao alvo, sem erro, sem contempla??o, mas com uma sinceridade e falta de mal?cia que ir? conquistar at? mesmo os seus desafetos.

Jovial e brincalh?o, ele vai sempre criar em torno de si uma aura de alegria que lhe d? dons de lideran?a em grupos de trabalho ou de esportes. Sem ser o chefe, ele ser? o centro do grupo.

Apesar de suas liga?es sempre fortes com a fam?lia, o homem de Sagit?rio, ao contr?rio da mulher do signo, pode distanciar-se da sua fam?lia de origem, na medida em que assume um novo relacionamento. Se a mulher do signo leva consigo toda a parentela ao se relacionar, o homem de Sagit?rio, ao contr?rio, cria um novo grupo para ser sua fam?lia e a ele vai se apegar de forma quase obsessiva.

Justo e honesto, confi?vel e dedicado, generoso e tolerante, ele ? um homem que simboliza a perfeita harmonia entre natureza e o ser humano.

A mulher de Sagit?rio:

Dotada de encantos t?picos de sua natureza feminina e que valoriza como ningu?m, a sagitariana consegue, ao mesmo tempo, ser a express?o humana da emotividade e a representa??o plena da l?gica racional.

Ela ser?, por toda a sua vida e ao mesmo tempo, a mistura perfeita de seu pr?prio s?mbolo zodiacal, a mais desej?vel de todas as mulheres coexistindo com uma figura excepcional de algu?m capaz de racionalizar a pr?pria emo??o.

Am?vel e delicada, sens?vel e impulsiva, a mulher sagitariana ? um mist?rio para a maioria dos homens e das pessoas que conseguem o privil?gio de uma conviv?ncia com esta figura livre, criadora e t?o expressiva. Misteriosa em seus insond?veis caminhos do pensamento, ela soma todas as qualidades de seu signo.

Ela ser?, simultaneamente, justa e honesta, leal e dedicada, generosa e sincera, tudo isso a um grau tal que mostra que ela consegue ser muitas mulheres numa s? pessoa. E ela faz isso tamb?m com os seus mais aparentes defeitos pois ela ? excessivamente cr?tica e ego?sta, livre e desembara?ada a um grau que choca as pessoas.

Independente, n?o ser? dif?cil ? mulher de Sagit?rio viver sozinha e criar um mundo somente seu, onde dar? vaz?o a todo o seu mundo de sonhos, escrevendo longas cartas de amor e sonhando com aquilo que sempre idealizou para sua exist?ncia: um mundo de conto de fadas, onde um pr?ncipe encantado vir? ao seu encontro e a salvar? das agruras da vida. Mas, ela vai saber temperar esses sonhos com uma dose muito grande de realidade, separando bem o que sonha do que vive.

Rebelde, jamais aceitar? as amarras do mando e isso vai se revelar desde a puberdade quando a jovem do signo j? mostrar? bem a sua ?nsia por agir por si mesma, como forma primeira de mostrar seu amor pela liberdade.

Na maturidade e ? medida em que se torna mais experiente, ela saber? como ningu?m escapar as amarras de um controle, seja no trabalho, seja na vida dom?stica. O chefe mand?o e o marido prepotente, t?m vida curta com a sagitariana.

Os processos mentais da sagitariana podem parecer, ?s vezes, um pouco confusos e o s?o realmente. Ela freq?entemente confunde inten?es e n?o v? com clareza o que dela se pretende.

Por confiar excessivamente nas pessoas e por n?o crer na maldade a sua volta ela ? um ser ing?nuo e cr?dulo que leva longo tempo de aprendizado para chegar a ter defesas contra isso. O que em qualquer outra pessoas poderia parecer defeito, na nativa do signo se transforma em qualidade e lhe d? uma aura de pureza que ela, sem o saber, ainda amplia.

A maneira de ser da sagitariana reflete com exatid?o o que ela ?. Dif?cil, quase imposs?vel, ser? a nativa do signo fingir o que n?o ?. Franca e direta ser? respons?vel por momentos de constrangimento ao dizer claramente o que pensa. Mas, ningu?m poder? dizer que n?o sabe com quem trata quando se relaciona com essa figura extraordin?ria.

Ela ser? distante e indiferente quando n?o levar a s?rio pessoas e fatos e habitualmente, mostrar? mente brilhante e aguda. Graciosa com um toque jovial no seu modo de comportar, ela ?s vezes deixar? transparecer sua falta de jeito com coisas que exijam destreza manual.

Detesta a fraude e falsidade e n?o se apega com facilidade a tarefas tipicamente dom?sticas. Com seus filhos, se revelar? a inimit?vel companheira com que sonham. Ser? a perfeita anfitri? e dar? aos que ama sua lealdade, sua afei??o e toda a sua confian?a.