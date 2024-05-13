As informa?es contidas neste espa?o foram fornecidas pelas pr?prias empresas. A mudan?a do telefone ou do endere?o deve ser comunicada, pela pr?pria empresa, ? nossa equipe, para que possamos fazer a atualiza??o. Portanto, o Portal ACESSA.com n?o se responsabiliza pela divulga??o de dados desatualizados ou incorretos, e nem apura sobre o funcionamento das empresas cadastradas.
Em Servi?os / Aulas Particulares:
Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais / N?cleo de Estudos sobre o Luto
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
O Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, ITF-MG, ? um centro de forma??o te?rica e atendimento cl?nico em terapia de casais, fam?lias, indiv?duos e grupos.
Psic?logos
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
CRP 21264 - Psicoterapeuta Breve -
Cl?nica multifaces Psy
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
Atendimentos Psicol?gicosPsic?logos:Matheus de Oliveira SilvaEva RochaGrisiela PinheiroRita Janu?rioMarcia Vieira
Aula Extra JF
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
Aulas Particulares com Acompanhamento Pedag?gico. Todas as mat?rias.
Aula Extra JF
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
Aulas Particulares com Acompanhamento Pedag?gico. Todas as mat?rias.
Aula Extra JF
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
Aulas Particulares com Acompanhamento Pedag?gico. Todas as mat?rias.
Em Servi?os / Aulas Particulares:
Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais / N?cleo de Estudos sobre o Luto
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
O Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, ITF-MG, ? um centro de forma??o te?rica e atendimento cl?nico em terapia de casais, fam?lias, indiv?duos e grupos.
Psic?logos
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
CRP 21264 - Psicoterapeuta Breve -
Cl?nica multifaces Psy
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
Atendimentos Psicol?gicosPsic?logos:Matheus de Oliveira SilvaEva RochaGrisiela PinheiroRita Janu?rioMarcia Vieira
Aula Extra JF
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
Aulas Particulares com Acompanhamento Pedag?gico. Todas as mat?rias.
Aula Extra JF
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
Aulas Particulares com Acompanhamento Pedag?gico. Todas as mat?rias.
Aula Extra JF
Rua Marechal Floriano Peixoto 157 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.013-080
Tel.: (32) 3212-1117
Aulas Particulares com Acompanhamento Pedag?gico. Todas as mat?rias.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!