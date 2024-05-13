Al?m dos cuidados da m?e "original", nossos entrevistados puderam contar com a ajuda de uma bab? que, ao contr?rio do filme estrelado por Robin Williams - Uma bab? quase perfeita - , de "quase" elas n?o tiveram nada. Foram, segundo eles, perfeitas e muito especiais! O resultado de todo esse carinho ? uma amizade eterna, que se estende por todas as gera?es da fam?lia, agregando filhos (as), netos (as), esposos (as), namorados (as), em uma s? corrente.

Nos links abaixo, os "meninos do cora??o" revelam um pouco de sua trajet?ria com suas fadas madrinhas. Muita emo??o, afeto e gratid?o est?o nesses depoimentos sinceros e dignos de uma linda hist?ria de amor.