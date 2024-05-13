Verdadeiras hist?rias de amor, muito al?m dos la?os de sangue
H? um bom e velho ditado que diz: "Em cora??o de m?e sempre cabe mais um". Agora,
ser? que em cora??o de filho tem espa?o para mais uma m?e, mesmo que seja de
mentirinha? "Claro!",
respondem Pablo Gusman e T?nia Braga que
tiveram o privil?gio de conquistar o cora??o de uma
segunda m?e.
Al?m dos cuidados da m?e "original", nossos entrevistados puderam
contar com a ajuda de uma bab? que, ao contr?rio do filme estrelado
por Robin Williams - Uma bab? quase perfeita - , de "quase" elas n?o
tiveram nada. Foram, segundo eles, perfeitas e muito especiais!
O resultado de todo esse carinho ? uma amizade eterna, que se estende por todas as gera?es da fam?lia, agregando filhos (as), netos (as), esposos (as), namorados (as), em uma s? corrente.
Nos links abaixo, os "meninos do cora??o" revelam um pouco de sua trajet?ria
com suas fadas madrinhas. Muita emo??o, afeto e gratid?o est?o nesses depoimentos
sinceros e dignos de uma linda hist?ria de amor.
