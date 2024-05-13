Voltar

Bab? como uma m?e
Verdadeiras hist?rias de amor, muito al?m dos la?os de sangue

H? um bom e velho ditado que diz: "Em cora??o de m?e sempre cabe mais um". Agora, ser? que em cora??o de filho tem espa?o para mais uma m?e, mesmo que seja de mentirinha? "Claro!", respondem Pablo Gusman e T?nia Braga que tiveram o privil?gio de conquistar o cora??o de uma segunda m?e.

Al?m dos cuidados da m?e "original", nossos entrevistados puderam contar com a ajuda de uma bab? que, ao contr?rio do filme estrelado por Robin Williams - Uma bab? quase perfeita - , de "quase" elas n?o tiveram nada. Foram, segundo eles, perfeitas e muito especiais! O resultado de todo esse carinho ? uma amizade eterna, que se estende por todas as gera?es da fam?lia, agregando filhos (as), netos (as), esposos (as), namorados (as), em uma s? corrente.

Nos links abaixo, os "meninos do cora??o" revelam um pouco de sua trajet?ria com suas fadas madrinhas. Muita emo??o, afeto e gratid?o est?o nesses depoimentos sinceros e dignos de uma linda hist?ria de amor.

Se voc? tem uma bab? que foi pra voc? uma verdadeira m?e escreva sua hist?ria pra gente! Mande foto tamb?m! O endere?o ? redacao@acessa.com



