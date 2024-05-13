Voltar

Aprenda o passo-a-passo de uma cesta de caf? da manh? para a mam?e


Aprenda o passo-a-passo de uma linda cesta de caf?-da-manh? com a especialista Neiva Maria Porto. Clique e veja os v?deos!

J? pensou em surpreender sua m?e com uma linda cesta de caf? da manh?? P?o quentinho, biscoitos, gel?ias, pat?s, sucos, frutas, queijos... humm! ? de dar ?gua na boca! Voc? pode prepar tudo o que ela gosta e j? presente?-la logo no in?cio do dia, com um delicioso caf? na cama.

Vale investir em tudo o que ela mais gosta, como flores, cart?es, chocolates... Voc? pode at? mesmo comprar uma revistinha de fofocas, um livro interessante ou at? o CD do cantor preferido!

Para ensinar a crian?ada como fazer uma cesta de caf? da manh? simples, mas com muito bom gosto, convidamos a especialista Neiva Maria Porto. Quem faz o passo-a-passo para a mam?e Vera L?cia ? a jovem Let?cia Almeida (foto ao lado), de nove anos.

Ingredientes:

  • 1 bolo pequeno
  • 1 iogurte
  • 1 sach? de gel?ia
  • 1 sach? de manteiga
  • 2 saquinhos de ch?
  • 2 saquinhos de cappucino
  • 1 leite achocolatado
  • 1 cereal m?dio
  • 1 mam?o pequeno
  • uvas
  • 100 g de mussarela
  • 100 g de presunto
  • 100 g de peito de peru
  • p?es diversos
  • biscoitos diversos

    • Para decorar:

  • 1 vaso de margaridas
  • 1 cesta grande de madeira
  • 1 folha de pl?stico decorado
  • 1 folha de papel de seda
  • 1 saco de pl?stico para presente
  • 1 rolo de fitilho

    • Opcionais:

  • 1 caneca
  • 1 revista de "fofocas"
  • 1 CD do cantor preferido dela

    • Passo-a-Passo:

    1? Passo 2? Passo 3? Passo

  • Enrole o fitilho na al?a da cesta
  • Abra a folha de papel de seda e de pl?stico e cubra o fundo da cesta
  • Coloque o vaso de flores no centro

    • 4? Passo 5? Passo 6? Passo

  • Embrulhe os ingredientes em bandejas de isopor e decore com la?os de fitilho
  • Coloque as bandejas na cesta
  • Embrulhe a caneca com pl?stico e amarre na al?a da cesta

    • 7? Passo 8? Passo 9? Passo

  • Organize os produtos na cesta para que n?o fiquem amassados
  • Embrulhe a cesta com o saco pl?stico e amarre com la?o de fita
  • Ajeite o pl?stico para n?o amassar os itens

    • Agradecimento: Neiva Maria Porto e Cinthia Cestas


