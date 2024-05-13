Cestas de Presente

Aprenda o passo-a-passo de uma cesta de caf? da manh? para a mam?e





Aprenda o passo-a-passo de uma linda cesta de caf?-da-manh? com a especialista Neiva Maria Porto. Clique e veja os v?deos!



J? pensou em surpreender sua m?e com uma linda cesta de caf? da manh?? P?o quentinho, biscoitos, gel?ias, pat?s, sucos, frutas, queijos... humm! ? de dar ?gua na boca! Voc? pode prepar tudo o que ela gosta e j? presente?-la logo no in?cio do dia, com um delicioso caf? na cama.

Vale investir em tudo o que ela mais gosta, como flores, cart?es, chocolates... Voc? pode at? mesmo comprar uma revistinha de fofocas, um livro interessante ou at? o CD do cantor preferido!

Para ensinar a crian?ada como fazer uma cesta de caf? da manh? simples, mas com muito bom gosto, convidamos a especialista Neiva Maria Porto. Quem faz o passo-a-passo para a mam?e Vera L?cia ? a jovem Let?cia Almeida (foto ao lado), de nove anos.

Ingredientes:

