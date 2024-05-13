Cestas de Presente
Aprenda o passo-a-passo de uma cesta de caf? da manh? para a
mam?e
Aprenda o passo-a-passo de uma linda cesta de caf?-da-manh? com a
especialista Neiva Maria Porto. Clique e veja os v?deos!
J? pensou em surpreender sua m?e com uma linda cesta de caf? da manh?? P?o
quentinho, biscoitos, gel?ias, pat?s, sucos, frutas, queijos... humm! ? de
dar ?gua na boca! Voc? pode prepar tudo o que ela gosta e j? presente?-la
logo no in?cio do dia, com um delicioso caf? na cama.
Vale investir em tudo o que ela mais gosta, como flores, cart?es,
chocolates... Voc? pode at? mesmo comprar uma revistinha de fofocas, um
livro interessante ou at? o CD do cantor preferido!
Para ensinar a crian?ada como fazer uma cesta de caf? da manh? simples, mas
com muito bom gosto, convidamos a especialista Neiva Maria Porto.
Quem faz o passo-a-passo para a mam?e Vera L?cia ? a jovem Let?cia Almeida
(foto ao lado), de nove anos.
Ingredientes:
1 bolo pequeno
1 iogurte
1 sach? de gel?ia
1 sach? de manteiga
2 saquinhos de ch?
2 saquinhos de cappucino
1 leite achocolatado
1 cereal m?dio
1 mam?o pequeno
uvas
100 g de mussarela
100 g de presunto
100 g de peito de peru
p?es diversos
biscoitos diversos
Para decorar:
1 vaso de margaridas
1 cesta grande de madeira
1 folha de pl?stico decorado
1 folha de papel de seda
1 saco de pl?stico para presente
1 rolo de fitilho
Opcionais:
1 caneca
1 revista de "fofocas"
1 CD do cantor preferido dela
Passo-a-Passo:
1? Passo
2? Passo
3? Passo
Enrole o fitilho na al?a da cesta
Abra a folha de papel de seda e de pl?stico e cubra o fundo da
cesta
Coloque o vaso de flores no centro
4? Passo
5? Passo
6? Passo
Embrulhe os ingredientes em bandejas de isopor e decore com la?os de fitilho
Coloque as bandejas na cesta Embrulhe a caneca com pl?stico e amarre na al?a da cesta
7? Passo
8? Passo
9? Passo
Organize os produtos na cesta para que n?o fiquem amassados Embrulhe a cesta com o saco pl?stico e amarre com la?o de fita
Ajeite o pl?stico para n?o amassar os itens
Agradecimento: Neiva Maria Porto e Cinthia
Cestas
