Neste momento delicado, o corpo muda, o relacionamento do casal sofre abalos sutis, os filhos mais velhos (se existirem) sentem ci?mes, por?m nada disso constitui-se numa situa??o que n?o possa ser contornada.

Dentre tantos sentimentos contradit?rios, s? uma coisa n?o deixa d?vidas: o amor incondicional pelo filho, que ainda nem nasceu, mas que promete mudar totalmente o rumo da sua vida. Voc?, em breve, vai se tornar: M?E





Mas e agora, o que fazer?

Para estar ao lado dos futuros pais neste momento, o Banco de Leite Humano da Amac e a Casa de Parto da UFJF oferecem o curso Casal Gr?vido. Papai e mam?e podem fazer juntos. S?o palestras que abordam temas como as mudan?as desencadeadas pela gravidez, o fortalecimento da rela??o do casal, al?m de orientar os pais quanto aos preparos e cuidados necess?rios com a mam?e e o beb?. (Clique para ver a programa??o do curso da Amac).

O curso Casal Gr?vido abre espa?o ainda para a participa??o da futura vov?, que pode ser uma companhia para as gr?vidas, pois estas nem sempre podem contar com os pais, que geralmente est?o trabalhando no hor?rio do curso. A presen?a das av?s visa tamb?m a quebrar v?rios tabus, que passam de gera??o a gera??o, a respeito da Gravidez.

Quem participou conta como ?

Entre os casais que participaram do ?ltimo curso promovido pela Amac, estavam Luciana e Carlos Alberto Rodrigues Pereira, que afirmam ter adorado. "Soubemos atrav?s de uma amiga minha, que j? havia feito e gostado muito. Para n?s, foi de extrema import?ncia a participa??o, pois aprendemos bastante", conta Luciana, m?e pela primeira vez. A gestante estava de oito meses quando participou do curso. No dia 09 de abril, o casal recebeu o t?o esperado presente: uma linda menina, chamada Emily. "Estamos muito felizes. ? muito gostoso ser m?e e, gra?as a Deus, at? agora est? correndo tudo bem", diz.

N?o ? s? Luciana e Carlos que gostaram do Curso Casal Gr?vido. Entre os relatos dos participantes s? se v? elogios, como: "Acho que o curso deveria durar 30 dias, de t?o bom". D? uma olhada nas fotos dos participantes e confira algumas coisas que foram ensinadas ?s mam?es de primeira viagem: