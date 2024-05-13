Cart?es Arte e Estilo - Cart?es Virtuais

O site possui cart?es de amizade, amor, anivers?rio e datas comemorativas, como o Dia das M?es. Voc? pode enviar uma mensagem musical, publicar uma poesia em homenagem as mam?es ou ent?o buscar inspira??o atrav?s do link de textos famosos.

Confira: www.artestilo.net Tims - Cart?es pelos correios

Desde 2000, a Tilms oferece o servi?o de envio de cart?es pelo correio. Voc? escolhe o seu modelo, escreve a mensagem e paga atrav?s de boleto banc?rio ou transfer?ncia eletr?nica. Se voc? quer ser lembrado de um anivers?rio (ou outra data qualquer) a tempo de enviar um cart?o, cadastre a data a ser lembrada e com quantos dias de anteced?ncia voc? quer ser avisado.

Confira: www.tilms.com Postais do Sapo

Apesar do nome estranho, este ? um site portugu?s que traz op?es de cart?es super-modernas para a mam?e. ? s? procurar na categoria fam?lia, o item m?es. S?o mais de 1.000 modelos animados, com flores e mensagens divertidas. Esse ? uma alternativa para as m?es mais descontra?das e de bem com a vida.

Confira: http://postais.sapo.pt