Voltar

Links da Mam?e
Surpreenda sua m?e com as novidades da net

Sua m?e ? aquela internauta que adora uma novidade? Ent?o, que tal dar uma caprichada nos presentes pra ela? Se ela ? apaixonada por mensagens, voc? pode fazer um agrado com uma poesia escrita, especialmente, pelos filhos ou netos. Mas se ela ? louca por "mimos" voc? pode preparar um kit virtual. Vale cart?o, flores, receitinhas, m?sicas e at? v?deos do cantor preferido.

Se ela est? apenas iniciando a "navega??o em terras virtuais", voc? pode fazer uma sele??o de sites interessantes, de acordo com os temas que ela mais gosta. O importante ? lembar que toda m?e adora um carinho, uma surpresa, um cuidado. Afinal, foram elas, nossas queridas guerreiras, que tiveram todo o cuidado com a gente, desde o nosso nascimento!

Confira as op?es de links para mam?e:
S? para mulheres

W Mulher
Este ? um site voltado para temas femininos. Beleza, dieta, fam?lia, moda, sa?de, sexo, receitas, relacionamento, entre outros assuntos do mundo cor-de-rosa s?o debatidos no portal.
Confira: www.wmulher.com.br

Bolsa de Mulher
O objetivo do site ? produzir um conte?do semelhante a bolsa de uma mulher moderna. Ou seja, ter o que ela precisa para o seu dia-a-dia. Informa??o, entretenimento e artigos s?o oferecidos para o p?blico feminino, com originalidade, bom-humor e interatividade.
Confira: www.bolsademulher.com

Cuca Fresca.net
O site abriga uma s?rie de variedades para deixar sua cuca fresca no dia-a-dia. Para isso, h? uma reuni?o de truques para as compras, casa, cozinha, flores, limpeza e at? economia.
Confira: www.cucafresca.net

Cart?es

Arte e Estilo - Cart?es Virtuais
O site possui cart?es de amizade, amor, anivers?rio e datas comemorativas, como o Dia das M?es. Voc? pode enviar uma mensagem musical, publicar uma poesia em homenagem as mam?es ou ent?o buscar inspira??o atrav?s do link de textos famosos.
Confira: www.artestilo.net

Tims - Cart?es pelos correios
Desde 2000, a Tilms oferece o servi?o de envio de cart?es pelo correio. Voc? escolhe o seu modelo, escreve a mensagem e paga atrav?s de boleto banc?rio ou transfer?ncia eletr?nica. Se voc? quer ser lembrado de um anivers?rio (ou outra data qualquer) a tempo de enviar um cart?o, cadastre a data a ser lembrada e com quantos dias de anteced?ncia voc? quer ser avisado.
Confira: www.tilms.com

Postais do Sapo
Apesar do nome estranho, este ? um site portugu?s que traz op?es de cart?es super-modernas para a mam?e. ? s? procurar na categoria fam?lia, o item m?es. S?o mais de 1.000 modelos animados, com flores e mensagens divertidas. Esse ? uma alternativa para as m?es mais descontra?das e de bem com a vida.
Confira: http://postais.sapo.pt

Flores

A Cam?lia Flores
Neste site, voc? pode encomenda arranjos reais para a mam?e. O pagamento ? feito atrav?s de cart?o de cr?dito, no pr?prio site. "A Cam?lia Flores" ? uma floricultura localizada no Mercado das Flores, no Rio de Janeiro.
Confira: www.acameliaflores.com.br

Net Flores
O Net Flores disponibiliza flores naturais e virtuais. Para a entrega de arranjos naturais, est?o dispon?veis rosas das mais variadas cores e o servi?o ? feito no Domingo. H? poucas op?es de cart?es, no entanto as imagens s?o de arranjos cl?ssicos, que podem emocionar muito as mam?es.
Confira: www.netflores.com.br

Simone Flores
A Simone Flores ? uma tradicional floricultura situada em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro.As entregas s?o feitas em todo o Brasil no prazo de 24h, de segunda a s?bado. O site disponibiliza todos os arranjos naturais da pr?pria floricultura. Entre eles, est?o,arranjos, bouquets, cestas e presentes.
Confira: www.simoneflores.com.br

Compras

Z?loNet
Cama, mesa, banho e utens?lios dom?sticos em geral s?o os itens dispon?veis neste site. H? fotos e texto descritivo com as caracter?sticas dos produtos. ? poss?vel tamb?m tornar-se um cliente vip e conseguir descontos especiais.
Confira: www.zelo.com.br

25 de mar?o
Se voc? pensa que a rua 25 de mar?o est? dispon?vel somente AO VIVO e A CORES est? muito enganado. O site disponibiliza a compra de artigos interessantes, al?m de oferecer descontos.
Confira: www.25demarco.com.br

Magazine Luiza
O site veicula as ofertas di?rias e ainda servi?os interessantes, como lista de casamento e cons?rcios. H? a possibilidade de se cadastrar e receber o boletim especial com as promo?es da loja.
Confira: www.magazineluiza.com.br

Submarino
Livros, CDs, DVDs, eletr?nicos, games, inform?tica, brinquedos e ferramentas s?o algumas das op?es oferecidas pelo site. H? uma se??o que destaca as promo?es de produtos em alta, como DVDs e c?meras digitais. Em alguns casos, as ofertas rendem brindes e at? mesmo frete gratuito.
Confira: www.submarino.com.br

Beleza

O Botic?rio
A loja virtual traz toda a linha O Botic?rio com sugest?es de vale-presente, estojos e lan?amentos. No campo busca, o internauta consegue orienta?es sobre os com?sticos ideais para o seu presenteado.
Confira: www.boticario.com.br

Natura
A loja on-line n?o traz as promo?es do cat?logo Natura, mas facilita a vida de quem n?o conhece uma consultora. H? links para cada categoria de cosm?ticos, como corpo, cabelo, rosto, maquiagem, perfumaria, entre outros.
Confira: www.natura.com.br


Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!