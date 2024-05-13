Ser parecida com a m?e pode ser legal at? certo ponto. ? medida que a semelhan?a vira uma obriga??o, inclusive em outros aspectos, como o profissional, a situa??o torna-se problem?tica. A psic?loga, Val?ria Barbosa Cavalcanti Bartolomeu, mostra que a educa??o ? que conduz o lado positivo e negativo da cria??o da filha.

O bom ? que toda crian?a procura se identificar com o adulto. No caso da filha, isso contribui para a menina desenvolver a feminilidade. "O processo de identifica??o ? necess?rio em todas as pessoas".

O aspecto negativo ? quando a filha sente-se obrigada a ser igual a m?e, como se tivesse que seguir a hist?ria da outra e n?o a pr?pria. "Isso ? negativo, quando n?o ? permitida a menina que n?o se diferencie da m?e, explica Val?ria.

A filha de seis anos de Val?ria, Fl?via, ? muito parecida com ela. "Ela adora essa semelhan?a, mas procuro n?o evidenciar demais. At? porque, eu sou parecida com minha m?e".

Minha m?e e eu

C?tia Virg?nia Baptista Lara ? m?e de Sarah Baptista Lara, de 11 anos (foto ao lado). A semelhan?a entre as duas foi percebida desde o nascimento da menina. "Minha m?e fala que a Sarah, quando beb?, era muito parecida comigo quando eu tamb?m era beb?. Atualmente, acho minha que minha filha lembra mais a tia dela (irm? de C?tia) do que comigo. Mas todo mundo fala que ? meu xerox", conta. Sarah tamb?m herdou da m?e a altura e a estrutura corporal. "Ela ? alta e magra como eu".

Ao responder que gosta de se parecer com a m?e, Sarah mostra que possui tamb?m o jeito de ser da m?e. "Na idade dela, eu fui super t?mida tamb?m e morria de medo de vento e chuva forte". Al?m disso, as duas t?m o memo gosto pelo consumo. "Adoramos comprar bolsas", lembra C?tia.



Djenane Pimentel tamb?m gosta de ter as fei?es parecidas com a m?e Maria Auxiliadora de Oliveira Pimentel (foto ao lado). "Se eu for enxuta igual a ela, nessa idade, eu vou ficar feliz. Eu nem acredito que ela tem a idade que tem. Parece muito mais nova", diz toda satisfeita.

Auxiliadora conta que quem conhece a filha, mas n?o a conhece, pergunta se ? m?e da Djenane. "Eu vejo muita semelhan?a entre a gente". Inclusive na personalidade. "Somos muito enjoadas", brinca. "Escolhemos muito. Queremos somente as coisas boas". A diferen?a entre as duas fica por conta do guarda-roupa. "Eu n?o gosto de emprestar, nem de pedir roupa emprestada. J? a Djenane, adora trocar".

Outro detalhe s?o os cabelos de mesma cor que faz as duas parecerem ainda mais. "Eu pintei o cabelo primeiro. Quando a Djenane resolvei clarear os dela, eu achei lindo e ela ficou a minha cara", conta rindo.

Priscilla Sobrinho "puxou" as caracter?sticas da fam?lia da m?e Rog?ria Rambaldi (foto ao lado). "Desde pequena, dava pra perceber", diz Rog?ria. Apesar de terem alturas diferentes (a m?e tem 1,60m e a filha possui 1,74m), de rosto as duas s?o parecidas. "O nariz empinado, o redemoinho nos cabelos e as sobrancelhas s?o id?nticos. Tanto que, depois que cortei o cabelo curto, o pessoal da cidade de minha m?e me chama de Rogerinha", conta Priscilla.

Uma coisa as duas fizeram quest?o de frisar: se assemelham tamb?m na forma determinada de ser. "Aprendi a ser assim com minha m?e. Corro atr?s do quero e n?o desisto at? conseguir", diz Priscilla.





Semelhan?a desde a inf?ncia fica por conta da dupla Rita de C?ssia da Silva (m?e) e Renata Cristina Silva (filha). A m?e conta que, desde pequena, as duas s?o parecidas. "Ela era magra, miudinha, cabelo preto e liso". Apesar de n?o achar que a Renata se parece com ela, atualmente, as pessoas ainda falam que a filha ? seu xerox. "Eu adoro quando falam que parecemos irm?s", fala rindo. Renata acha legal esse tipo de brincadeira. "? prova que minha m?e est? com 'tudo em cima' ", e completa dizendo que gosta muito de ser parecida com Rita. "Principalmente, porque ela ? uma pessoa que admiro muito! Tanto fisicamente (acho ela linda!), quanto na personalidade, ela ? forte, guerreira e est? sempre disposta a ajudar as pessoas", se derrete Renata.

O jeito de ser ? diferente. Renata ? mais calma, enquanto a m?e ? mais agitada. "Sempre vi esse lado mais ativo da minha m?e e procurei ser mais calma". Rita diz que a calma de Renata ajuda a resolver melhor os problemas.

Abaixo, est?o as fotos de inf?ncia de Renata e Rita ou ser?o Rita e Renata?

