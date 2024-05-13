T?nia Maria e sua bab? e dindinha Mirihan

Mirihan Charles Bastos desde a sua adolesc?ncia (14 anos) passou a morar na casa de seus tios Evaldo e Dulce em Laje do Muria? (RJ) para ajudar a tia, que era professora, nos afazeres dom?sticos.

Por gostar muito de crian?a passou a se dedicar a Geraldo que faleceu ao completar seu 1? aninho. Depois veio Fernando, segundo filho do casal, que, aos cinco anos, deixou de ser filho ?nico com a chegada da menininha de lindos olhos azuis por quem Mirihan se apaixonou.

"Era T?nia Maria, um beb? rosadinho de cachinhos dourados e de olhar penetrante que at? hoje possui", lembra Mirihan. A bab? estava com 22 anos quando T?nia nasceu, aos 9 de maio de 1949. Durante dez anos ela se dedicou intensamente, com muito amor, carinho e paci?ncia ? sua menininha que, segundo ela mesmo diz, considerava muito sua. "Tia Dulce nunca teve ci?me de minha amizade pelo beb?", comenta.

Gestos de carinho

T?nia Maria dormia no cantinho de Mirihan que passava as noites em claro com a menininha chorona. "O mingau da mamadeira era feito com a farinha Larozan. Tania n?o se dava com leite de vaca. Ela deu trabalho!", lembra Mirihan.

O enxoval do beb? foi todo bordado ? m?o pela sua bab?, tamb?m madrinha, que at? hoje, ? bordadeira. "Hoje em dia n?o se v? mais aquelas coisas de antigamente!", diz. Agora, Mirihan borda para os netinhos de T?nia...

Foi a bab? que, com sua paci?ncia, al?m de inspirar confian?a ? T?nia para trocar os primeiros passinhos, ensinava seus deveres de casa, preocupava-se com as doen?as de inf?ncia, consolava-a nas choradeiras, afagava-a em seus tombinhos e dores infantis. "Era um amor louco, como se eu fosse a sua pr?pria m?e", recorda.

A separa??o

T?nia tinha dez anos, quando Mirihan ent?o resolveu casar-se com D?cio (12/09/1959), seu antigo namorado, tendo com ele duas filhas: Dilma e Aida. Mas o amor por T?nia jamais se apagou. Mesmo morando longe, a dindinha Mirihan, sempre se lembrava de suas proezas com eterna saudade.

"O dia do casamento de Dindinha foi o pior dia de minha vida, tive um febr?o enquanto chorava desesperadamente pedindo que ela n?o fosse embora. Senti a dor da separa??o, abandonada... N?o houve prepara??o! J? me curei, mas enquanto crian?a foi terr?vel a cruel dor daquela perda", ressalta T?nia.

Uma vez por ano, nas f?rias, T?nia costumava visitar sua Dindinha na Ilha do Governador onde reside at? hoje. Muitas cartinhas e sedex com paix?o foram trocados... Mirihan, na luta cotidiana, mal podia matar a saudade dos parentes e, sobretudo, de T?nia no interior (Laje do Muria? e Comendador Ven?ncio, Distrito de Itaperuna). "E o tempo foi passando, passando sem me deixar jamais esquecer da meninha de olhos azuis e cachinhos dourados, provocando at? um pouquinho de ci?me em minhas filhas", lembra Mirihan.

Declara??o de amor

"A Dinha foi a pessoa mais importante para mim em minha inf?ncia. Sentia-me amada por ela. Lembro-me de seus carinhos, do seu abra?o gostoso ao me acordar pela manh?, dos seus beijinhos de Beija-Flor, da sua dedica??o quando eu estava adoentada, da sua paci?ncia com minhas birras. Para mim ela era no mundo a pessoa mais sensacional...e continua sendo mais do que nunca, j? que agora n?s duas estamos vi?vas e ela se sente na obriga??o de me consolar atrav?s de seu amor puro... Agora ? Dindinha que uma vez ao ano vem me visitar".

Atualmente, T?nia Maria Braga Gusman tem quatro filhos e cinco netinhos. Todos da fam?lia curtem o carinho de Mirihan e a retribuem com amor chamando-a de Dindinha. "Ela ? a didinha de todos n?s! Nesta oportunidade quero agradecer-lhe Dindinha, do fundo do meu cora??o toda a sua dedica??o para comigo, todo o seu carinho, todo o seu amor que transbordou o meu cora??o respons?vel pelas virtudes que hoje possuo. Continuo amando voc? como antigamente!".