Flores para a mam?e Elas s?o ?timas op?es de presente para o Dia das M?es. Saiba qual a flor

que combina mais com o perfil da sua querida mam?e

Daniele Gruppi

Rep?rter

03/05/2008

O Dia das M?es est? se aproximando e, se voc? ainda n?o sabe como presentear a sua, uma dica: flores s?o sempre uma ?tima pedida. Afinal que mulher resiste ? beleza de uma flor? Um buqu?, um arranjo ou um simples vasinho s?o capazes de encant?-la e at? de emocion?-la. Trata-se de uma maneira especial de expressar carinho, dentre outros sentimentos.

Segundo a atendente de uma floricultura, Camila Barbosa Lemes, a venda de flores no Dia Das M?es aumenta cerca de 100%. Na semana que antecede a data o movimento aumenta bastante, intensificando na sexta, dia 09 de maio, e s?bado, 10 de maio" .

O gerente de uma floricultura, Jos? S?rgio Neto, afirma que o Dia das M?es e o Dia dos Namorados s?o datas em que h? um "boom" de vendas. "As rosas s?o sempre as campe?s. N?o h? como errar. Elas s?o bastante significativas e n?o ? s? pelo lado rom?ntico. Toda mulher gosta de rosa" . Outras flores que tamb?m lideram o ranking das mais procuradas s?o os l?rios e as orqu?deas.

Jos? S?rgio diz que para cada perfil de mulher, h? uma flor ideal. Para a aquela que ? alegre e bem-humorada, a Flor do Campo ? a mais indicada, por serem bem coloridas. Para as que s?o sens?veis, a op??o ? o L?rio. Tem a m?e que ? moderna, despojada, ent?o, o ideal ? presente?-la com Orqu?deas ou Brom?lias. Para as t?midas, h? a Beg?nia. J? para as conservadoras, a violeta. E para as rom?nticas, rosas, ? claro!

As flores cortadas e montadas em arranjos duram, em m?dia, sete dias, e as plantadas, em m?dia, 14 dias (a planta n?o morre, mas as flores vivem por 14 dias e depois de um tempo nascem outras). Devido ? pequena durabilidade, h? quem prefira flores artificiais, mas as naturais s?o sempre as mais pedidas.

As floriculturas disponibilizam diversos arranjos j? montados para os clientes terem op??o de escolha, mas h? a possibilidade tamb?m de arrum?-los na hora do compra de acordo com o gosto do cliente.

Os estabelecimentos fazem entregas e recebem encomenda por telefone, mas ? bom agendar com anteced?ncia para que as floriculturas possam se organizar e n?o deixar de atender a nenhum pedido. Junto com as flores, n?o podem faltar os cart?es!