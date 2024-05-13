Regulamento do concurso
- Ter completado 18 anos at? 18 de Outubro de 2008, lembrando-se que a idade m?xima ? de 25 anos, tamb?m at? a mesma data.
- Ter altura m?nima de 1,68m.
- Ser solteira, jamais ter sido casada, ainda que num casamento presentemente anulado, e nunca ter tido filhos.
- Nunca ter sido fotografada ou filmada totalmente despida, ou em partes que se desnudem.
- Ser de boa conduta e de reputa??o social ilibada e n?o ter participado de quaisquer eventos e/ou atividades que a tenha exposto a situa?es contr?rias ? moral e aos bons costumes.
- Ap?s ter sido eleita ou indicada, n?o participar de nenhum outro concurso sem a pr?via autoriza??o da coordena??o do Concurso Miss Juiz de Fora.
- Dever? gozar de perfeita sa?de, ser simp?tica e cooperativa, ter postura, personalidade, charme e beleza de forma e rosto.
- Se dispuser, atrav?s de assinatura da ficha de inscri??o, a cumprir as obriga?es constantes do concurso Miss Juiz de Fora, inclusive relacionadas ? cess?o de imagem.
- Documenta??o necess?ria (entregar no primeiro dia do ensaio): Xerox RG, CPF, comprovante de resid?ncia AUTENTICADOS
