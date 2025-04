FOTO: Divulgação: unsplash - O fenômeno retrô da Fila: por que os clássicos nunca saem de moda

O cenário da moda urbana contemporânea tem sido palco de um interessante fenômeno: o retorno triunfal de estilos que marcaram as décadas de 1980 e 1990. No universo dos tênis, essa onda nostálgica é particularmente forte, com marcas clássicas revisitando seus arquivos e trazendo de volta modelos icônicos que antes adornavam quadras e ruas. A Fila, com sua rica história no esporte e no streetwear, é um exemplo notável dessa tendência, capitalizando em um legado que ressoa com diferentes gerações e impulsiona seu sucesso global, com uma receita que ultrapassou os 3 bilhões de dólares em 2024.

Um exemplo emblemático dessa onda retrô da Fila pode ser visto no retorno de modelos clássicos que marcaram época, como o modelo Fila Teratach 600, originalmente um ícone dos anos 90. Tênis com silhuetas robustas e cores vibrantes, que antes dominavam as quadras e as ruas nos anos 90, ressurgem com força total. Esses modelos icônicos, além de refletirem a nostalgia de uma era, se adaptam perfeitamente ao estilo urbano contemporâneo, mostrando a durabilidade de um design que ultrapassa as tendências passageiras.

O legado da Fila das quadras para as ruas

Fundada na Itália em 1911 pelos irmãos Fila, a marca iniciou sua trajetória produzindo roupas íntimas para os moradores de Biella. Mas foi na década de 1970 que a Fila realmente subiu para o cenário esportivo, com uma aposta estratégica no mercado de tênis. A parceria com o tenista sueco Bjorn Borg, que vestiu a marca durante seus anos de glória, catapultou a Fila para o reconhecimento internacional, tornando o icônico logo F-Box um símbolo de estilo e qualidade nas quadras. Essa associação com o tênis de alto nível estabeleceu a Fila como uma marca esportiva de prestígio.

Nos anos 80 e 90, a Fila expandiu sua atuação para outros esportes, como o basquete, firmando parcerias com jogadores como Grant Hill. Essa incursão no basquete resultou em designs de tênis que se tornaram cultuados tanto nas quadras como nas ruas, influenciando a cultura sneaker e o nascente streetwear. Modelos clássicos dessa época, com suas silhuetas marcantes e cores vibrantes, continuam a inspirar a moda atual. A Fila também marcou presença em outros esportes, como o automobilismo e o montanhismo, diversificando seu alcance e construindo uma imagem multifacetada.

O apelo atemporal do design

Em um mundo saturado pela efemeridade das tendências digitais e pela produção em massa, o retorno aos clássicos da moda, como os da Fila, oferece uma sensação de autenticidade e conexão com um passado que evoca memórias afetivas e uma estética mais tangível e duradoura. O design característico da Fila possui uma atemporalidade que explica seu ressurgimento. Elementos como o icônico logo F-Box em cores vibrantes, as combinações de cores clássicas que remetem à sua herança esportiva e as silhuetas robustas de muitos de seus modelos são instantaneamente reconhecíveis e continuam a atrair tanto os nostálgicos quanto os novos admiradores da marca.

Esse apelo se conecta com diferentes públicos por razões distintas. Para alguns, é uma poderosa lembrança da juventude, um conforto nostálgico que evoca memórias afetivas das quadras de tênis, das pistas de corrida ou das ruas onde o streetwear dos anos 90 ditava as regras. Para outros, em um mercado saturado por tendências efêmeras, a estética vintage autêntica oferece uma forma de expressão individual e um toque de originalidade, permitindo que se destaquem da multidão com um estilo que transcende as modas passageiras.

O retorno de outros clássicos da Fila

O fenômeno retrô da Fila não se limita aos icônicos tênis que marcaram época. Outros itens do vestuário esportivo da marca também estão experimentando um notável ressurgimento, impulsionados pela mesma onda de nostalgia e pelo apelo atemporal do design da Fila. Agasalhos com as clássicas listras laterais e o inconfundível logo F-Box no peito voltaram a adornar as ruas, resgatando a estética esportiva dos anos 80 e 90.

Camisetas com o logo vintage da Fila, polos com golas contrastantes e até mesmo acessórios como bonés e boas mochilas que remetem ao passado da marca têm ganhado espaço no guarda-roupa de entusiastas do streetwear e de nostálgicos. Esse retorno de peças que antes eram puramente esportivas para o dia a dia demonstra a versatilidade e a forte identidade visual da Fila, provando que seu legado vai muito além dos calçados e continua a influenciar a moda em diversas categorias.

Incorporando o estilo retrô em looks modernos

A beleza do retorno dos clássicos reside em sua versatilidade para serem incorporados em looks contemporâneos. Para um visual casual e despojado, tênis retrô harmonizam perfeitamente com jeans de cintura alta, camisetas oversized e moletons confortáveis. Para uma pegada mais urbana inspirada nos anos 90, experimente combinar os tênis com calças cargo, jaquetas corta-vento e bonés.

A Fila também tem lançado colaborações recentes que misturam o retrô com o contemporâneo, como a parceria com a marca de vestuário feminina sul-coreana OJOS, que reimaginou silhuetas clássicas da Fila com um toque técnico e feminino para 2025. Essas parcerias mostram como o legado da Fila pode ser reinterpretado para o público atual.

Surpreendentemente, os modelos com a robustez característica da Fila também podem criar contrastes interessantes com peças de alfaiataria, como blazers estruturados e calças de corte reto, adicionando um toque inesperado e cheio de atitude ao visual. A chave é equilibrar as referências vintage com elementos modernos, criando um look que seja tanto nostálgico quanto atual. A Fila também demonstra sua capacidade de se conectar com diferentes públicos através de colaborações com ícones da cultura pop, como a parceria com o grupo BTS em coleções que celebram a música e o estilo jovem.

Calçando a história com estilo

O fenômeno retrô demonstra o poder duradouro de designs que atravessam décadas, mantendo sua relevância e atraindo novas gerações. Em um mercado de moda em constante evolução, os clássicos da Fila além de resistirem ao tempo, podem se reinventar através de novas interpretações e colaborações, provando que a história, quando carregada com estilo e autenticidade, nunca sai de moda. Ao incorporar um toque do passado da Fila em seu guarda-roupa, calçando um tênis ou vestindo uma peça de roupa, você veste também um pedaço da história da cultura urbana e esportiva.