O protagonismo feminino tem impulsionado iniciativas sustentáveis e de economia criativa em Juiz de Fora. As ecobags e bolsas de lápis que serão utilizadas pelas alunas do CinePerifaDelas, curso de formação audiovisual voltado a mulheres das periferias, foram confeccionadas por integrantes da Colab de Costura, iniciativa do projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE). Mais do que brindes, as peças simbolizam uma rede de apoio entre mulheres.

A Colab de Costura funciona no Laboratório de Costura da Estácio Juiz de Fora e transforma materiais doados por empresas, como tecidos, malhas, jeans e aviamentos, em produtos sustentáveis e de design autoral. Com acabamento profissional e preços acessíveis, os itens podem ser utilizados por empresas como brindes corporativos, presentes institucionais ou peças personalizadas, reforçando compromissos sociais e ambientais.

FOTO: TL Comunicação - Iniciativa conecta costura sustentável e audiovisual para fortalecer o empreendedorismo feminino nas periferias de Juiz de Fora

Segundo a professora Tâmara Lis, responsável pela comunicação e marketing do MEE, a parceria entre o CinePerifaDelas e a Colab representa um avanço para o empreendedorismo local. “Cada parceria é uma ponte entre o propósito social e o posicionamento sustentável das marcas. As empresas se beneficiam ao associar sua imagem a um projeto que transforma vidas e dá visibilidade à economia criativa de Juiz de Fora”, afirma.

Criado em 2021 com apoio do Instituto Yduqs, o MEE já capacitou mais de 180 mulheres em áreas como gestão, comunicação e psicologia. A Colab de Costura é uma de suas frentes mais promissoras, ao unir empreendedorismo, sustentabilidade e economia circular.

Idealizado pela Associação Cultural CineFanon, o CinePerifaDelas incentiva mulheres de diferentes idades e regiões periféricas a se reconhecerem como protagonistas de suas próprias narrativas. As oficinas serão realizadas na Estácio Juiz de Fora, aos sábados, entre novembro de 2025 e abril de 2026, promovendo formação e emancipação através do audiovisual.

A parceria conecta duas frentes de atuação feminina: de um lado, mulheres costuram novas possibilidades com linhas e tecidos; do outro, transformam imagens e sons em narrativas de resistência. Juntas, reforçam que empoderamento se constrói coletivamente.

Serviço

Empresas interessadas em apoiar a Colab de Costura podem entrar em contato pelo Instagram @empreendedorasestaciojf

Inscrições abertas para o CinePerifaDelas no perfil @cinefanon

