



Neste Dia Internacional da Mulher um movimento que cresce nos salões de beleza e nas redes sociais reforça debates sobre autonomia e autoestima feminina. Cada vez mais mulheres estão assumindo os cabelos brancos como uma escolha consciente. O que antes era associado ao envelhecimento ou à falta de cuidado agora ganha novo significado e passa a representar autenticidade, liberdade e empoderamento.

A professora do curso de Estética e Cosmética da Estácio e especialista em terapia capilar, Eloá Fernandes, confirma que essa mudança de comportamento tem se tornado cada vez mais comum. “A gente tem percebido um aumento bem significativo de mulheres que estão optando por assumir os fios brancos. Muitas chegam dizendo que não querem mais esconder quem são, nem ficar presas à obrigação constante de retoques”, afirma. Segundo ela, o cabelo branco deixou de ser apenas um sinal da idade e passou a representar personalidade e estilo.

Apesar de não passarem por processos químicos de coloração, os fios brancos também exigem cuidados específicos. De acordo com Eloá, esse tipo de cabelo tende a ser mais poroso, ressecado e pode amarelar com facilidade. “É importante investir em hidratações frequentes, máscaras reconstrutoras e produtos ricos em nutrientes, como óleos leves. O uso de xampus matizadores deve ser feito com cuidado, para evitar aquele aspecto arroxeado. O objetivo é trazer luminosidade, sedosidade e um aspecto saudável”, orienta.

O corte também tem papel importante na valorização do visual. Segundo a especialista, cortes que tragam leveza e movimento ajudam a harmonizar o cabelo e reforçam a identidade da mulher. “Um cabelo branco bem tratado, com corte adequado e finalização correta, se transforma em símbolo de elegância e empoderamento. O salão mostra que cabelo branco é escolha, não falta de cuidado.”

Além da estética, o tema também envolve saúde emocional. A professora do curso de Psicologia da Estácio e uma das coordenadoras do projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas, Valéria Wanda, destaca que a pressão social pela juventude eterna ainda impacta diretamente a autoestima feminina. “Tradicionalmente, o cabelo branco na mulher era associado à velhice. Hoje há alternativas e uma nova forma de lidar com isso. Assumir os fios brancos pode ser um processo de resiliência emocional, uma maneira de enfrentar a opressão estética e afirmar a própria identidade”, analisa.

Ela observa que ainda existem diferenças na forma como o envelhecimento é visto entre homens e mulheres. “O cabelo grisalho no homem costuma ser visto como charme. Já a mulher vive esse medo do envelhecer, dividido entre parecer jovem ou aceitar as mudanças do tempo. O que está em jogo é autoestima, sensação de valor, capacidade de sedução e o lugar que se ocupa no mundo”, explica.

Segundo Valéria, envelhecer não deve ser automaticamente associado à perda ou à doença. “Hoje usar cabelos brancos é uma opção. Antes, essa escolha praticamente não existia. A liberdade de decidir pintar ou não pintar é o ponto central. O importante é que seja uma decisão da própria mulher”.

Mais do que uma tendência de beleza, o movimento dos cabelos grisalhos reflete mudanças culturais e sociais. Ao assumirem os fios brancos, muitas mulheres reafirmam sua identidade e mostram que a relação com o tempo pode ser construída com liberdade, consciência e autonomia.