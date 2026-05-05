Diante do aumento da sobrecarga emocional e da dificuldade de identificar formas silenciosas de violência, uma programação gratuita voltada à saúde mental e ao bem-estar feminino será realizada nesta quarta e quinta-feira, no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Aberta a todas as mulheres interessadas, a iniciativa reúne uma aula magna sobre violência psicológica, na quarta, dia 06, com início às 19h na sala 303, além de atendimentos de autocuidado mediante inscrição prévia.

A atividade principal ocorre na quarta-feira à noite e coloca em pauta a violência psicológica — um tipo de agressão que não deixa marcas visíveis, mas pode gerar impactos profundos na autoestima, na autonomia e na saúde emocional. A proposta é ampliar o entendimento sobre comportamentos abusivos muitas vezes naturalizados, como controle, desvalorização e manipulação, e discutir caminhos de reconhecimento e enfrentamento.

O tema ganha relevância em um contexto em que mulheres acumulam funções profissionais, domésticas e familiares, frequentemente sem acesso a redes de apoio ou espaços de escuta. Esse cenário contribui para quadros de ansiedade, esgotamento e adoecimento emocional, tornando iniciativas de informação e debate cada vez mais necessárias.

Além da discussão teórica, a programação inclui ações práticas de cuidado. Também na quarta-feira, serão oferecidas sessões de massagem facial, e, na quinta-feira, hidratação capilar. Os atendimentos são gratuitos, com vagas limitadas — 20 para a quarta e 10 para a quinta — e participação condicionada à inscrição antecipada e sorteio entre as interessadas.

A proposta de integrar informação e autocuidado reflete uma compreensão mais ampla de saúde. Para muitas mulheres, reservar tempo para si ainda é um desafio diante de rotinas intensas e múltiplas responsabilidades. Nesse sentido, ações que incentivam o cuidado pessoal também funcionam como estratégia de fortalecimento emocional e valorização individual.

As inscrições são obrigatórias para todas as atividades e devem ser feitas previamente. O resultado do sorteio das vagas para os atendimentos será divulgado na terça-feira à tarde na página https://www.instagram.com/empreendedorasestaciojf/ onde também estão sendo feitas as inscrições.

Ao trazer a violência psicológica para o centro do debate e associá-la a práticas de cuidado, a programação reforça a necessidade de ampliar o acesso à informação e de criar espaços que contribuam para a saúde mental e o bem-estar das mulheres.

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