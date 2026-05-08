O acúmulo de responsabilidades profissionais, domésticas e familiares tem impactado diretamente a saúde mental de muitas mulheres. No mês que se comemora o Dia das Mães, o debate sobre a chamada “dupla jornada” ganha ainda mais relevância, evidenciando a necessidade de atenção ao bem-estar emocional diante de rotinas cada vez mais exigentes.





De acordo com o psicólogo e professor do curso de Psicologia da Estácio, Ítalo Silva, a sobrecarga emocional feminina está associada a múltiplos papéis desempenhados simultaneamente. “Muitas mulheres precisam conciliar trabalho, estudos, cuidados com a casa e com a família, além de lidar com cobranças internas e externas. Esse acúmulo pode gerar ansiedade, estresse crônico, exaustão e, em alguns casos, evoluir para quadros mais graves, como depressão”, explica.





Segundo o especialista, a dificuldade em estabelecer limites e a pressão social para dar conta de tudo contribuem para o adoecimento emocional. “Existe uma expectativa cultural de que a mulher seja produtiva em todas as áreas da vida, o que aumenta a autocobrança e dificulta o reconhecimento dos próprios limites”, destaca.





Entre os principais sinais de alerta estão o cansaço constante, irritabilidade, alterações no sono, sensação de esgotamento e dificuldade de concentração. “Quando esses sintomas passam a interferir na rotina, é fundamental buscar ajuda profissional e não negligenciar o cuidado com a saúde mental”, orienta Ítalo.





Para lidar com a sobrecarga, o psicólogo recomenda a adoção de estratégias de autocuidado, como organização da rotina, divisão de tarefas, valorização de momentos de descanso e fortalecimento de redes de apoio. “Cuidar da saúde mental não significa abrir mão das responsabilidades, mas aprender a equilibrá-las de forma mais saudável”, afirma.





O especialista também reforça a importância de mudanças coletivas e estruturais. “Não é apenas uma questão individual. É necessário que a sociedade e os ambientes de trabalho reconheçam essas demandas e promovam condições mais equilibradas e justas”, finaliza.

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