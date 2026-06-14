Com o início da Copa do Mundo de Futebol nesta quinta-feira (11), disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) reforçou a campanha Cartão Vermelho ao Feminicídio e alertou para o aumento dos casos de violência contra mulheres em dias de jogos de futebol.

Segundo o MPMG, estudos realizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e pelo Instituto Avon apontam crescimento significativo dos registros de violência de gênero em dias de partidas. A pesquisa, que analisou ocorrências entre 2015 e 2018 em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, identificou aumento de 23,7% nos casos de ameaça e de 20,8% nos registros de lesão corporal dolosa quando os times dessas cidades entram em campo. Quando a partida ocorre na cidade do clube mandante, o aumento das lesões corporais chega a 25,9%.

De acordo com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CAO-VD), promotora Denise Guerzoni, o futebol não é a causa da violência, mas os dados evidenciam a necessidade de ampliar o debate sobre masculinidades, respeito e igualdade de gênero também nos ambientes esportivos.

A campanha Cartão Vermelho ao Feminicídio busca mobilizar clubes, atletas, torcidas e a sociedade para a prevenção da violência contra a mulher. Segundo o Ministério Público, o esporte tem grande capacidade de mobilização social e pode contribuir para a conscientização e a mudança de comportamento.

O órgão também destaca a importância de fortalecer os canais de denúncia e a rede de proteção às vítimas, especialmente em períodos de grandes eventos esportivos.

Como denunciar

Mulheres em situação de violência ou qualquer pessoa que presencie agressões podem acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. As denúncias também podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher, no 180, ou pela Ouvidoria do Ministério Público, no 127.

Em Minas Gerais, também é possível registrar ocorrências e solicitar medidas protetivas por meio da Delegacia Virtual ou pelo aplicativo MG App Cidadão.

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