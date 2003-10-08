Sabonetes para perfumar o quarto do beb?!Sabonetes Artesanais
Apesar de tanto material esta tipo de artesanato em sabonete n?o ? muito dif?cil de fazer. O tempo de execu??o ? de 2 horas e s?o necess?rias mais duas horas para secagem. O custo de cada um dos sabonetes ? de R$ 6 j? com o valor da embalagem.
Anote os materiais que voc? vai precisar:
|
|
1. Coloque 3 gotas do corante laranja em
um dos lados do recipiente pl?stico com 13 cm x 20 cm. Nas outras tr?s
pontas do recipiente pingue os corantes azul, verde e amarelo.
2. Derreta 250g de base glicerinada transparente. Em seguida despeje a mistura no recipiente de pl?stico. Espere secar por 10 minutos.
3. Agora, derreta 350g de base glicerinada branca, acrescente 2 gotas de corante amarelo, a ess?ncia e mexa para misturar.
|
4. Retire a nata com a colher e despeje a
mistura sobre base transparente do recipiente. Espere secar por
aproximadamente 20 minutos.
5. Desenforme a placa com cuidado e reserve
6. Derreta 25g de base glicerinada branca e 25g de base transparente misturadas. Acrescente 1 gota de corante amarelo e mexa bem.
|
7 a e b. Despeje a mistura na f?rma de
acetato com motivo de cachorro. Acrescente 1 gota de corante amarelo na base
derretida que sobrou e despeje na forma de acetato motivo de lua.
8. Derreta 25g de base glicerinada branca e 25g de base glicerinada transparente misturadas. Coloque 1 gota de corante azul e mexa bem. Despeje a mistura na f?rma com motivo de elefante.
|
9. Coloque algumas gotas de corante verde
no restante da base, misture e despeje na f?rma com motivo de ursinho.
10. Espere secar por aproximadamente 25 minutos e desenforme pressionando o fundo da forma.
11. Aplique a mi?anga preta nos olhos dos bichinhos. Para isto, use um palito de dente.
|
12. a e b Derreta 25g de base
glicerinada branca. Despeje um pouco da base no miolo da flor com a colher.
Tinja o restante da base derretida com o corante cor-de-rosa e complete a
f?rma. Deixe secar por 10 minutos e reserve.
13. Em seguida, derreta 25g de base glicerinada transparente, passe na parte de tr?s dos bichinhos e cole sobre a placa. Reserve
|
14. Derreta 25g de base glicerinada branca,
acrescente 2 gotas de corante marrom e mexa bem. Despeje sobre o recipiente
quadrado e deixe secar por 15 minutos.
15. a e b Desenforme a base da f?rma. Em seguida, fa?a 1 molde oval de papel, com o tamanho desejado e risque-o sobre o sabonete. Para isto, use o aux?lio do palito de dente e recorte com a tesoura.
|
16. Escreva a palavra "cheguei"
com o palito de dente.
17. a e b Misture no copo a massa corrida com 1 gota de corante preto e mexa. Aplique a mistura sobre a placa feita no passo anterior e pressione com a colher para preencher a palavra.
|
18. Retire o excesso da massa
corrida com o papel toalha.
19. Derreta 10g de base glicerinada transparente e passe-a na parte detr?s da pe?a para colar na placa.
20. Embale a placa com papel-filme puxando as sobras para tr?s.
|
21. a e b Perfure a parte
superior central da placa com o palito de dente. Em seguida, passe o tule
pelo orif?cio e centralize.
22.Encaixe a argola no tule, deixando-a na parte detr?s da placa e feche.
|
23. Fa?a dois la?os com tule e
corte o excesso.
24. Finalize colocando a placa na caixa de papel reciclado.
Fonte: Revista Sabonetes Artesanais
