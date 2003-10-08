Sabonetes para perfumar o quarto do beb?!

Sabonetes Artesanais


Apesar de tanto material esta tipo de artesanato em sabonete n?o ? muito dif?cil de fazer. O tempo de execu??o ? de 2 horas e s?o necess?rias mais duas horas para secagem. O custo de cada um dos sabonetes ? de R$ 6 j? com o valor da embalagem.

Anote os materiais que voc? vai precisar:
  • 350g de base glicerinada na cor transparente
  • 450g de base glicerinada na cor branco
  • 15 ml de ess?ncia de sua prefer?ncia
  • Faca
  • Corante aliment?cio nas cores amarelo, azul, verde, cor-de-rosa, marrom e preto.
  • Panela de vidro
  • Recipiente pl?stico com 13cm x 20cm
  • Recipiente de pl?stico medindo 10cm x 10cm
  • Formas de acetato com motivos de animais, flor e lua
  • 1 colher (de sopa) de massa corrida
  • Papel toalha
  • Palito de dente
  • Tesoura
  • Colheres descart?veis
  • Filme-pl?stico
  • Fita adesiva
  • 1 m de tule na cor laranja
  • Fita decorativa
  • Alicate
  • Mi?angas na cor preta (opcional)
  • Argolas de bijuterias (opcional)
  • Caixa de papel reciclado com 18 cm x 22 cm (para a embalagem)
  • Beker de pl?stico

    • Agora ? s? seguir o passo a passo:

    1. Coloque 3 gotas do corante laranja em um dos lados do recipiente pl?stico com 13 cm x 20 cm. Nas outras tr?s pontas do recipiente pingue os corantes azul, verde e amarelo.
    2. Derreta 250g de base glicerinada transparente. Em seguida despeje a mistura no recipiente de pl?stico. Espere secar por 10 minutos.
    3. Agora, derreta 350g de base glicerinada branca, acrescente 2 gotas de corante amarelo, a ess?ncia e mexa para misturar.

    4. Retire a nata com a colher e despeje a mistura sobre base transparente do recipiente. Espere secar por aproximadamente 20 minutos.
    5. Desenforme a placa com cuidado e reserve
    6. Derreta 25g de base glicerinada branca e 25g de base transparente misturadas. Acrescente 1 gota de corante amarelo e mexa bem.

    7 a e b. Despeje a mistura na f?rma de acetato com motivo de cachorro. Acrescente 1 gota de corante amarelo na base derretida que sobrou e despeje na forma de acetato motivo de lua.
    8. Derreta 25g de base glicerinada branca e 25g de base glicerinada transparente misturadas. Coloque 1 gota de corante azul e mexa bem. Despeje a mistura na f?rma com motivo de elefante.

    9. Coloque algumas gotas de corante verde no restante da base, misture e despeje na f?rma com motivo de ursinho.
    10. Espere secar por aproximadamente 25 minutos e desenforme pressionando o fundo da forma.
    11. Aplique a mi?anga preta nos olhos dos bichinhos. Para isto, use um palito de dente.

    12. a e b Derreta 25g de base glicerinada branca. Despeje um pouco da base no miolo da flor com a colher. Tinja o restante da base derretida com o corante cor-de-rosa e complete a f?rma. Deixe secar por 10 minutos e reserve.
    13. Em seguida, derreta 25g de base glicerinada transparente, passe na parte de tr?s dos bichinhos e cole sobre a placa. Reserve

    14. Derreta 25g de base glicerinada branca, acrescente 2 gotas de corante marrom e mexa bem. Despeje sobre o recipiente quadrado e deixe secar por 15 minutos.
    15. a e b Desenforme a base da f?rma. Em seguida, fa?a 1 molde oval de papel, com o tamanho desejado e risque-o sobre o sabonete. Para isto, use o aux?lio do palito de dente e recorte com a tesoura.

    16. Escreva a palavra "cheguei" com o palito de dente.
    17. a e b Misture no copo a massa corrida com 1 gota de corante preto e mexa. Aplique a mistura sobre a placa feita no passo anterior e pressione com a colher para preencher a palavra.

    18. Retire o excesso da massa corrida com o papel toalha.
    19. Derreta 10g de base glicerinada transparente e passe-a na parte detr?s da pe?a para colar na placa.
    20. Embale a placa com papel-filme puxando as sobras para tr?s.

    21. a e b Perfure a parte superior central da placa com o palito de dente. Em seguida, passe o tule pelo orif?cio e centralize.
    22.Encaixe a argola no tule, deixando-a na parte detr?s da placa e feche.

    23. Fa?a dois la?os com tule e corte o excesso.
    24. Finalize colocando a placa na caixa de papel reciclado.

    Fonte: Revista Sabonetes Artesanais


