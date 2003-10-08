Do fundo do mar....
Que tal tomar um banho com polvos, lulas, peixes,
conchas e estrelas marinhas ?

Sabonetes Artesanais


Estes sabonetes n?o s?o muito dif?cies de fazer. O tempo m?dio gasto para fazer cada sabonete ? de 45 minutos. O tempo total de secagem ? de 30 minutos.

Voc? vai gastar cerca de R$ 1,90 para fazer cada um dos sabonetes que podem ser vendidos por at? R$ 4,50. O seu lucro ser? de R$ 2,50 por sabonete!

Para fazer estes sabonetes voc? vai precisar de:

  • F?rma de acrilico retangular, medindo 20x15 cm
  • F?rma de silicone com motivos marinhos
  • Base glicerinada para sabonete nas cores branco e incolor
  • Bast?o de vidro
  • Corante ? base de ?gua na cor rosa
  • Ess?ncia de perfume de sua prefer?ncia
  • Panela esmaltada
  • Faca
  • Filme pl?stico para embalar

    • 1. Derreta a base glicerinada incolor e coloque algumas gotas de corante rosa. Mexa para misturar.
    2. Coloque a mistura na forma de silicone com motivos marinhos. Preencha seis motivos ? sua escolha.
    3. Deixe endurecer por cerca de 30 minutos

    4. Desenforme, puxando as bordas da f?rma.
    5. Coloque algumas gotas de corante rosa na forma de acrilico
    6. Derreta base glicerinada incolor e coloque algumas gotas de ess?ncia de perfume.

    7. Despeje toda a base na f?rma
    8. Espere esfriar um pouco e retire a camada esbranqui?ada que se formou. Para isto, use a faca.
    9. Mergulhe os seis sabonetinhos na f?rma de acr?lico, como mostram as fotos.

    10. Deixe endurecer por 30 minutos aproximadamente
    11. Desenforme, empurrando o fundo da f?rma
    12. Agora, retire as imperfei?es com a faca.

    13. Em seguida, corte a barra em 3 barrinhas de 200g. Para isso, use a faca sem serra.
    14. Embale cada barra com papel filme
    15. Varie as cores dos sabonetes

    Fonte: Revista Sabonetes Artesanais


