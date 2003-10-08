Que tal tomar um banho com polvos, lulas, peixes,
conchas e estrelas marinhas ?
Sabonetes Artesanais
Estes sabonetes n?o s?o muito dif?cies de fazer. O tempo m?dio gasto para fazer cada sabonete ? de 45 minutos. O tempo total de secagem ? de 30 minutos.
Voc? vai gastar cerca de R$ 1,90 para fazer cada um dos sabonetes que podem ser vendidos por at? R$ 4,50. O seu lucro ser? de R$ 2,50 por sabonete!
Para fazer estes sabonetes voc? vai precisar de:
|
|
1. Derreta a base glicerinada
incolor e coloque algumas gotas de corante rosa. Mexa para misturar.
2. Coloque a mistura na forma de silicone com motivos marinhos. Preencha seis motivos ? sua escolha.
3. Deixe endurecer por cerca de 30 minutos
|
4. Desenforme, puxando as bordas da
f?rma.
5. Coloque algumas gotas de corante rosa na forma de acrilico
6. Derreta base glicerinada incolor e coloque algumas gotas de ess?ncia de perfume.
|
7. Despeje toda a base na f?rma
8. Espere esfriar um pouco e retire a camada esbranqui?ada que se formou. Para isto, use a faca.
9. Mergulhe os seis sabonetinhos na f?rma de acr?lico, como mostram as fotos.
|
10. Deixe endurecer por 30
minutos aproximadamente
11. Desenforme, empurrando o fundo da f?rma
12. Agora, retire as imperfei?es com a faca.
|
13. Em seguida, corte a barra em
3 barrinhas de 200g. Para isso, use a faca sem serra.
14. Embale cada barra com papel filme
15. Varie as cores dos sabonetes
Fonte: Revista Sabonetes Artesanais
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!