Gr?vida tamb?m casa! Noivas gestantes escolhem vestido para se sentirem confort?veis

durante a cerim?nia de casamento

*Colabora??o: Renata Solano

Designer: Laura Martins Ferreira

Editora: Ludmila Gusman

29/04/2008

A hora do casamento deixa qualquer noiva preocupada. Um milh?o de detalhes e centenas de tarefas devem ser feitos e preparados para a data. Quando a mulher est? gr?vida, algumas preocupa?es s?o mais presentes como a quest?o do vestido.

Como escolher o modelo adequado sem saber o que vai acontecer com o corpo na v?spera do casamento? ? por isso que lojas especializadas em vestidos j? preparam um modelo especial para as noivas gr?vidas. Seja oferecendo um modelo exclusivo ou adaptando os estilos que j? existem na loja para o corpo da mulher.

A propriet?ria de um loja de artigos para casamento em Juiz de Fora, Iumara Ville, diz que a maioria das mulheres que est?o gr?vidas preferem fazer um vestido por encomenda. "Geralmente elas fazem algo especial para elas, mas na loja temos modelos para aluguel tamb?m" , comenta.

Iumara diz que dependendo do tempo de gravidez, a mulher pode usar at? os vestidos tradicionais. "Se tem tr?s ou quatro meses e a barriga ainda est? pequena d? para a noiva se vestir como outras noivas n?o gr?vidas, mas se j? est? com a barriga mais saliente, ? preciso um vestido espec?fico. Hoje n?o tem muito essa id?ia de vergonha por casar gr?vida, ent?o as mulheres n?o se preocupam com disfar?ar a barriga. Acho que a maior preocupa??o desse tipo de noiva ? o conforto" , afirma.

A propriet?ria de uma loja de vestidos e acess?rios para noivas Jeane Moreira Baumgratz concorda que as mulheres gestantes escolhem o vestido pela comodidade e pelo conforto que ele oferece. "A mulher n?o quer uma roupa que incomode a barriga e que aperte, ela j? tem que carregar o peso na barriga, por isso busca sentir-se ? vontade com o vestido. Al?m disso, elas se preocupam em gastar menos na hora de escolher o vestido, talvez por j? saber dos gastos futuros com o beb?" , comenta.

Jeane diz que vestidos com corte evas? s?o os mais comuns para gestantes. "Com o busto mais marcado, mas com a regi?o da barriga mais soltinha, tipo o evas?. Assim fica bonito e confort?vel, porque no dia do casamento n?o tem como abrir m?o do sonho de estar linda na igreja e na festa, mesmo gr?vida" , descreve.

Dicas As noivas gestantes que desejam disfar?ar a barriga, devem evitar vestidos muito justos, muito volumosos, com recortes na cintura e feitos em tecidos que armam, como cetim, tafet? e organza. O ideal ? usar modelos mais simples, com linhas mais retas. Recortes verticais que descem da altura do busto at? a barra ficam muito bem e permitem maior liberdade de movimento. Invista em um modelo que valorize seu busto e seus ombros, desviando a aten??o da cintura. J? para as noivas que querem desfilar com o barrig?o, ? preciso escolher um modelo cuidadosamente para evitar vulgaridade ou mesmo evitar marcar outras partes do corpo indesejadas. O uso de tecidos fluidos, leves e desestruturados d?o suavidade e charme para a roupa. Algumas noivas decidem por n?o usar o branco b?sico por causa da gravidez, por isso escolhem tons diferentes como p?rola e bege. Al?m disso, um cuidado importante na hora de decidir o modelo, ? a consci?ncia de que a barriga vai crescer at? a data do casamento, por isso, ? ideal certificar-se que o modelo escolhido poder? ser ajustado e ainda ficar? bonito e confort?vel.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social da UFJF