SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atiradora de elite ficou conhecida como Joana D'arc da Ucrânia se casou com um soldado que conheceu na linha de frente do conflito com a Rússia, em Kharkiv. Evgeniya Emerald, 31, oficializou a união com Yevgeny Stipanyuk em uma floresta na mesma região. A cerimônia de casamento ocorreu na sexta-feira (14) e foi comandada por um general do exército ucraniano.

A data foi escolhida por coincidir com o Dia dos Defensores, feriado em homenagem aos veteranos do Exército. Coincidentemente, o dia também é o aniversário de Stipanyuk, conforme informou o jornal local The Odessa Journal.

"Hoje eu me tornei oficialmente a esposa de um militar. Tudo aconteceu na linha de frente e o general das Forças Armadas da Ucrânia conduziu a cerimônia. Eu não poderia imaginar casamento mais ideal! Este é um dia especial. Quero parabenizar todos os defensores. Glória aos heróis! Também parabenizo meu amado, pois hoje é aniversário dele. Agora ele definitivamente nunca esquecerá a data de seu casamento", escreveu Evgeniya ao compartilhar imagens do casamento.

Nas imagens, é possível observar que ela escolheu um vestido branco para a cerimônia. O marido, no entanto, está com o uniforme militar. Outros soldados são vistos acompanhando o casamento.

Em outra publicação, Evgeniya compartilhou um vídeo com cenas do casamento. Ela e o marido são vistos carregando armas em mãos. "Nasceu uma nova família patriota", escreveu.

O casal se conheceu logo após o início da invasão russa na Ucrânia, que ocorreu em fevereiro deste ano. Meses depois, em agosto, Emerald anunciou que ela estava noiva.

Em março deste ano, Evgeniya contou à reportagem, que tinha uma vida confortável antes dos conflitos terem início. Ela trabalhava com uma joalheira e, por causa do sucesso do seu trabalho, conseguiu reunir recursos suficientes para comprar e manter duas casas, um apartamento e dois carros de luxo. Um patrimônio que conquistou para garantir o futuro da filha, de 10 anos, que morava com ela em Kiev, capital da Ucrânia, até escapar para a Polônia.

Ela ficou conhecida como "Joana D'arc da Ucrânia", por causa de seu temperamento incisivo e seus ideais. Antes de se dedicar à joalheria, foi oficial do exército ucraniano, chegando à patente de segundo-tenente.

"Sempre gostei de armas. Antes da guerra, eu tinha 10 armas. Eu doei quase tudo para o exército e fiquei apenas com um rifle sniper. As pessoas já me comparavam à santa Joana D'arc muito antes da guerra. Sou uma pessoa de caráter forte. Eu até gosto que me chamem assim, disse Evgeniya Emerald.