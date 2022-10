SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram quando um avião de pequeno porte colidiu com uma casa próxima ao Aeroporto Internacional de Duluth, no estado do Minnesota, Estados Unidos. De acordo com o jornal Duluth News Tribune, o acidente ocorreu no sábado (1º).

As vítimas foram Alyssa Schmidt, 32, e seu irmão, Matthew Schmidt, 31, passageiros do avião, e Tyler Fretland, 32, que era o piloto. Os três morreram na hora. Já dois moradores da casa, Jason e Crystal Hoffman, não ficaram feridos.

"Ainda não sei o que pensar. Não parece real, nem um pouco. Temos apenas sorte. A perda de uma vida é de partir o coração. Ao mesmo tempo, estamos gratos por estarmos vivos", disse Jason Hoffman.

De acordo com o diretor de comunicações do Departamento de Polícia de Hermantown, Joe Wicklund, a torre de controle do aeroporto informou que um pequeno avião não estava aparecendo no radar e logo supôs que ele havia caído.

A polícia e os bombeiros foram até a área e localizaram os destroços de um avião Cessna 172 no bloco 5100 da Arrowhead Road. A aeronave atingiu o segundo andar, antes de parar no quintal da propriedade.

Pedaços do avião ficaram espalhados pelo quintal. A maior parte era a cauda, que estava intacta. Os moradores que estavam no andar de cima saíram ilesos.Hoffman acredita que não há como recuperar a casa. Ele e sua esposa moram lá há sete anos.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes estão realizando uma investigação.