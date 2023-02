SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um discurso inflamado no seu primeiro dia na República Democrática no Congo, o papa Francisco diminuiu o tom, mas manteve o enfoque político ao rezar uma missa ao ar livre na capital, Kinshasa, nesta quarta-feira (1º).

Mais de um milhão de pessoas compareceram ao evento, realizado na pista de pouso de um aeroporto menor da cidade e voltado para membros do governo. Milhares dos presentes passaram a madrugada no local à espera do pontífice, em vigília.

Se na véspera Francisco tinham apontado o dedo para a comunidade internacional, segundo ele culpada de submeter o país africano a um "colonialismo econômico", desta vez ele se voltou aos próprios fieis ao abordar a violência que assola a RDC há décadas -dados da ONU indicam que conflitos armados desalojaram 5,7 milhões de congoleses internamente, e levaram quase um quarto da população de 96 milhões a enfrentar fome severa.

"A todos os habitantes deste país que chamam a si mesmos de cristãos, mas usam a violência, o Senhor está lhes dizendo: 'Abaixem suas armas, abracem a piedade'", declarou o pontífice, acrescentando que Deus desejava que seus fiéis tivessem "a coragem de conceder uns aos outros uma grande anistia do coração".

A viagem de Francisco se insere em um momento de aumento dos episódios sangrentos na ex-colônia belga, que assiste a guerras contínuas por disputas de minerais como coltan, usado em produtos eletrônicos. Mais recentemente, o ressurgimento do grupo armado M23, que conquistou amplas faixas territoriais na fronteira com a Ruanda, tem multiplicado os casos de violência. Há ainda a presença de grupos terroristas como o Estado Islâmico (EI).

A violência no país vem, porém, de muitos anos antes, e inclui ainda rebeliões no exterior que tiveram a RDC como base; disputas identitárias, sobretudo em relação a grupos falantes de idiomas ruandenses; e a própria incapacidade do Estado de lidar com os mais de cem grupos armados que se espalham pelo território.

O papa ainda afirmou na pregação que o povo congolês sofre com "feridas que ardem, continuamente infectadas por ódio e violência, enquanto o remédio da justiça e o bálsamo da esperança parecem nunca dar as caras". "Que bem nos faria limpar nossos corações do ódio e do remorso, de cada traço de ressentimento e de hostilidade", disse ele.

Na plateia, diversas mulheres usavam vestidos estampados com o rosto do papa, obedecendo a uma tradição de muitos países africanos de honrar dignatários, enquanto crianças assistiam à missa empoleiradas em um avião em busca de um ângulo melhor.

A visita de Francisco -a primeira de um pontífice à RDC desde os anos 1980, quando o país ainda se chamava Zaire- estava inicialmente prevista para o último mês de julho. Teve de ser adiada, no entanto, devido às dores no joelho do líder de 86 anos, que tem usado uma cadeira de rodas para se locomover, e também à intensificação da violência em Goma, cidade no nordeste congolês. Ainda nesta quarta, ele deve se encontrar com vítimas da violência do leste do território.

Francisco continua em Kinshasa até a manhã da próxima sexta (3), quando viaja para o Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo e também um dos mais pobres. Lá, será acompanhado pelo arcebispo de Canterbury e o moderador da Igreja da Escócia, em uma conjunção inédita dos três líderes cristãos no exterior.