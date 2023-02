SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da companhia aérea United precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de San Diego, na Califórnia, pouco depois da decolagem na manhã desta terça-feira (7), após um carregador portátil de bateria que estava na bagagem de um passageiro pegar fogo. Quatro pessoas, todos comissários, foram levados a um hospital

Inicialmente, acreditava-se que as chamas haviam ocorrido em um laptop, mas a informação foi atualizada. Segundo o canal local CBS 8, o fogo começou na mala de um passageiro da primeira classe.

Após notar a fumaça, ele jogou a bagagem no chão e o carpete da aeronave pegou fogo, conforme relatou um dos passageiros entrevistados pela reportagem. Em seguida, os comissários buscaram extintores de incêndio para controlar as chamas.

O voo 2664 seguiria para o Aeroporto de Newark, no estado da Nova Jersey e decolou perto de 7h15 no horário local (12h15 no horário de Brasília), mas ficou cerca de 15 minutos no ar devido ao incêndio.

Após a aterrizagem, equipes de bombeiros e paramédicos foram direcionados para avião para realizar o combate às chamas. A tripulação conseguiu controlar o fogo, segundo uma publicação dos Bombeiros de San Diego no Twitter.

Ao todo, quatro pessoas foram transportadas para um hospital, enquanto outras duas recusaram o transporte médico. Segundo a companhia aérea, as quatro vítimas eram comissários de bordo.

"A tripulação agiu rapidamente para conter o dispositivo e a equipe médica atendeu a aeronave na chegada ao terminal", afirmou a United em um comunicado.

Em entrevista ao canal de notícias NBC 7, uma das passageiras disse que "estava em pânico" e que agarrou e abraçou a garota sentada ao seu lado. Anne-Marie Buckland estava em San Diego para visitar a filha e chegou a enviar uma mensagem para ela sobre o incidente.

"Querida. Há um incêndio no avião e estamos voltando [ao aeroporto]. Eu te amo [...] com todo o meu ser", escreveu a senhora.