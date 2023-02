SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um homem matou três estudantes e feriu cinco na segunda-feira (13) em um campus da MSU (Universidade Estadual do Michigan), uma das mais importantes dos Estados Unidos. Ele cometeu suicídio, confirmaram as autoridades locais.

"Todas as cinco vítimas do Hospital Sparrow estão em estado crítico. O suspeito é um homem de 43 anos e não é afiliado de forma alguma à MSU", afirmou a polícia universitária no Twitter.

Segundo o médico-chefe do hospital, as vítimas tiveram feridas graves e quatro delas precisaram realizar cirurgias.

O criminoso, identificado como Anthony Dwayne McRae, abriu fogo dentro de um edifício da MSU durante a noite, informou Chris Rozman, subcomandante da polícia do campus. Após o primeiro tiroteio, ele seguiu a pé para outro prédio, onde atingiu outras pessoas.

Pouco depois da meia-noite (horário local), a polícia confirmou que atirador se matou depois de fugir do campus. Uma arma foi apreendida pela polícia, que continua investigando a motivação do crime.

Segundo relatos de uma aluna à CNN, o atirador disparou de três a quatros vezes na sala de aula antes de ir embora. Alguns estudantes quebraram uma janela e auxiliaram os outros a escapar.

"Realmente foi um pesadelo o que vivemos esta noite. Estamos aliviados por não existir mais uma ameaça ativa no campus", disse Rozman.

Um mandado de busca foi realizado em uma residência conectada ao atirador, mas a polícia não confirmou se era a residência dele.

Tiroteios em escolas e universidades se tornaram algo frequente e parte de uma onda mais ampla de violência nos Estados Unidos, onde a proliferação de armas de fogo disparou nos últimos anos.