SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O papa Francisco presidiu uma missa de Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, neste domingo (2), um dia depois de receber alta do Policlínico Gemelli, em Roma. O papa passou por um tratamento após ser diagnosticado com bronquite infecciosa.

Foi a segunda internação de Francisco, 86 anos, no Gemelli. Em 2021, ele passou 10 dias no local para se recuperar de uma cirurgia no cólon. Horas antes de receber alta, Francisco visitou o serviço de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil do hospital e batizou um bebê chamado Miguel Angel.

O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa que antecede o Domingo de Páscoa, em 9 de abril deste ano. Seus numerosos eventos testarão a resistência do papa Francisco.