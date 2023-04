SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O anúncio, nesta terça-feira (25), de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai concorrer à reeleição no pleito de 2024, reacendey discussões a respeito da idade do democrata. Isso porque o presidente mais velho da história do país deixaria o posto com 86 anos caso reeleito para o cargo.

Pesquisa do canal NBC divulgada no domingo (24) apontou que 70% dos americanos não querem que o atual presidente concorra --para 48% deles, a idade avançada é o principal problema. Por outro lado, 60% dos eleitores também não querem o ex-presidente republicano Donald Trump.

Aos 80 anos, porém, Biden não é o chefe de Estado mais velho do mundo. O líder camaronês, Paul Biya, tem 90 anos --mais de 40 deles vividos no poder de seu país. Já o rei da Árabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, está no cargo desde 2015 e no final de 2023 completa 88 anos. Conheça outros dos líderes mais velhos do mundo abaixo.

OS LÍDERES MAIS VELHOS DO MUNDO ATUALMENTE

Paul Biya, 90

líder de Camarões

Salman bin Abdulaziz al-Saud, 87

rei da Arábia Saudita

Harald 5º, 86

rei da Noruega

Cornelius A. Smith, 86

governador-geral das Bahamas

Ali Khamenei, 84

líder supremo do Irã

Margarida 2ª, 83

rainha da Dinamarca

Michael D. Higgins, 82

presidente da Irlanda

Alassane Ouattara, 81

líder da Costa do Marfim

Teodoro Obiang, 80

líder da Guiné Equatorial

Akufo-Addo, 79

presidente de Gana