SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A capital Cairo e outras regiões do Egito foram atingidas por uma tempestade de areia na tarde desta quinta-feira (1º).

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após um outdoor cair na Ponte 6 de Outubro por conta da ventania. De acordo com a VOA Africa, a tempestade destruiu quatro veículos e o trânsito ficou congestionado na passagem.

As regiões do Deserto Ocidental, entre a costa mediterrânea, ficaram com os céus cobertos por uma nuvem de areia. Segundo o jornal egípcio Al-Ahram, o fenômeno é resultado de depressões térmicas e ventos que carregam areia, comuns na primavera do país.

Registros da tempestade foram compartilhados nas redes sociais. Em uma das imagens, é possível ver o Canal de Suez coberto por uma nuvem de areia.

As temperaturas na região podem chegar a 40ºC nos próximos dias. Segundo a EMA (Autoridade Metereológica do Egito), uma onda de calor acompanhou a tempestade e pode agravar problemas de saúde como sinusites e alergias.

Os cidadãos foram aconselhados a evitar contato direto com a luz solar e a utilizar máscaras ao saírem de casa. A EMA também recomendou a alta ingestão de água e uso de roupas leves de algodão.